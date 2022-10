De look com conchas e búzios, Erika Januza mostra samba no pé na quadra da Viradouro

Rainha de bateria da Viradouro Erika Januza marca presença na escolha de samba-enredo para Carnaval 2023 na quadra da agremiação no Rio

Se preparando para o Carnaval de 2023, a atriz Erika Januza (37) marcou presença em evento na quadra da Unidos da Viradouro na noite de domingo, 16!

A artista, que é rainha de bateria da escola de samba carioca, participou de encenação no show da Viradouro no dia em que foi decidido o samba-enredo para o desfile no ano que vem.

Após a abertura do evento, que aconteceu na quadra da agremiação, a artista mostrou o samba no pé ao lado do mestre Ciça e ao som da Bateria Furacão.

A gata deixou os fãs babando ao escolher um look poderoso inspirado no mar. Com saia curtinha e um top de conchas e búzios, Erika ainda surgiu com uma coroa e chamou atenção dos presentes no evento no Rio de Janeiro.

Nos Stories de seu Instagram, Erika publicou uma foto em que aparece ao lado de Cacau Protásio e Ivi Mesquita: "Obrigada pela presença e consideração, suas lindas!", agradeceu.

Nas redes sociais, a Viradouro divulgou o samba-enredo escolhido para o Carnaval 2023: "...Eis a flor do seu altar Sua fé em cada gesto O amor em cada olhar dos filhos meus No cantar da Viradouro O meu samba é manifesto Sou Rosa Maria, imagem de Deus (Imagem de Deus, sou eu)...".

Confira fotos de Erika Januza na quadra da Viradouro:

Erika Januza mostra samba no pé na quadra da Viradouro

Recentemente, Erika Januza usou as redes sociais para compartilhar registro dos preparativos para o Carnaval do ano que vem! A artista surgiu arrasando ao som da Bateria Furacão na quadra da Viradouro no Rio de Janeiro. Usando uma saia preta curtinha e cropped bege, a gata surpreendeu pelo samba no pé e chamou atenção pelo corpaço escultural no vídeo publicado em seu perfil no Instagram, arrancando elogios dos fãs pela beleza e pela evolução na dança. "Não resisto à minha @furacaovermelhoebranco e claro, uma sambadinha bem de leve pois os ensaios só estão começando e já já tem mais carnaval", escreveu Erika Januza.

