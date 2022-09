De saia curtinha, Erika Januza mostra o samba no pé: ''Já já tem mais Carnaval''

Rainha de bateria, atriz Erika Januza arrasa sambando na quadra da Viradouro durante ensaio e ganha elogios de famosos e anônimos

CARAS Digital Publicado em 28/09/2022, às 07h18 - Atualizado às 07h52

A atriz Erika Januza (37) usou as redes sociais na noite de terça-feira, 27, para compartilhar registro dos preparativos para o Carnaval do ano que vem!

A artista, que é rainha de bateria da escola de samba carioca Unidos do Viradouro, surgiu arrasando ao som da Bateria Furacão na quadra da agremiação no Rio de Janeiro.

Usando uma saia preta curtinha e cropped bege, a gata surpreendeu pelo samba no pé e chamou atenção pelo corpaço escultural no vídeo publicado em seu perfil no Instagram, arrancando elogios dos fãs pela beleza e pela evolução na dança.

"Não resisto à minha @furacaovermelhoebranco e claro, uma sambadinha bem de leve pois os ensaios só estão começando e já já tem mais carnaval", escreveu Erika Januza na legenda da postagem.

"Linda", elogiou Jéssica Ellen. "Sabe muito", disse Ivete Sangalo. "Ah, que maravilhosa", babou Luisa Mell. "Rainha talentosa e comprometida", destacou um fã. "Deusaaaa", exaltou outra. "Que evolução", comentou mais uma.

Confira o vídeo de Erika Januza sambando:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Erika Januza (@erikajanuza)

Erika Januza esbanja estilo e elegância com look amarelo

Recentemente, Erika Januza exibiu um look estiloso que escolheu para um evento. A atriz surgiu toda elegante com um look completamente amarelo, composto por um top e uma calça que realçavam sua beleza. Na imagem, ela ainda apareceu usando um óculos estiloso, combinando com uma série de acessórios, além de apostar em um penteado arrasador com suas tranças.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!