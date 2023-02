Se preparando para o Carnaval, Viviane Araujo abre o jogo e revela segredo para o corpão

Rainha de bateria do Salgueiro, atriz Viviane Araujo acaba com mistério e conta como emagreceu para o Carnaval após o parto do filho

A rainha das rainhas do Carnaval, Viviane Araujo (47) mostrou que já recuperou seu corpão após o nascimento de seu primeiro filho, Joaquim. A atriz usou as redes sociais para revelar o segredo para os fãs!

Rainha de bateria do Salgueiro, a famosa tem chamado atenção do público durante os ensaios da escola de samba carioca, apenas cinco meses após dar à luz seu herdeiro com Guilherme Militão (32).

Em seu perfil no Instagram, a artista quebrou o silêncio e contou que recebeu ajuda de uma consultora, a Vanessa Rangeli, e voltou com o programa chamado detox turbo, com o objetivo de emagrecer em até 15 dias, mesmo método que Bárbara Evans fez após a gravidez de Ayra.

"Vou contar meu segredo de emagrecimento. Vocês estão me perguntando muito desde o último ensaio técnico como estou conseguindo perder peso. Como vocês sabem, principalmente as mamães de plantão, depois que temos filho, não é tão fácil assim recuperar o corpo de antes", começou escrevendo Vivi.

"Por isso, tive que voltar, com ela que sempre me ajudou a secar daquele jeito que eu gosto. Voltei com a Vanessa Rangeli. Isso mesmo! Voltei com a Van e seu poderoso Detox Turbo!", acrescentou.

Vivi ainda revelou que é o mesmo segredo de outros Carnavais. "E esse é o motivo que me fez emagrecer principalmente nesses últimos dias. E é o segredo que faço há muitos anos para secar antes do Carnaval", finalizou a atriz.

Viviane Araujo encontra Deborah Secco na quadra do Salgueiro

Na noite de sábado, 11, aconteceu o último ensaio na quadra do Salgueiro e claro, a Rainha de Bateria Viviane Araujo marcou presença, acompanhada do marido, o empresário Guilherme Militão.

Exibindo o novo visual com os fios ruivos, a famosa escolheu um look branco curtinho e com detalhes brilhantes que deixou à mostra seus pernões para a noite de samba na Zona Norte do Rio de Janeiro. Vivi arrasou à frente da bateria Furiosa e mostrou que além do samba no pé, também manda bem no tamborim.

A atriz Deborah Secco (43) também esteve no local com o marido, Hugo Moura (32). Famosos como MC Rebecca (24), que é musa da agremiação, Cinara Leal (45), Jonathan Azevedo (37), entre outros, também prestigiaram o ensaio da escola. Para a ocasião, a global optou por um macacão de tela vermelha transparente.

Existem rumores de que teve climão entre Deborah e Viviane durante o ensaio. Tudo começou quando a Rainha de Bateria descobriu que a artista estava presente no local, causando um mal-estar, de acordo com informações da coluna de Fábia Oliveira, do Em Off. Isso porque surgiram boatos de que Deborah poderia ser a substituta de Vivi durante a gravidez. No entanto, durante o samba na quadra do Salgueiro, as duas trocaram papo e até posaram juntas para fotos.

