Rainha de bateria, Viviane Araujo encontra Deborah Secco no último ensaio do Salgueiro

A atriz Viviane Araujo escolhe vestido branco curtinho e decotado para ensaio de Carnaval do Salgueiro e recebe famosos como Deborah Secco

Na noite de sábado, 11, aconteceu o último ensaio na quadra do Salgueiro e claro, a Rainha de Bateria Viviane Araujo (47) marcou presença, acompanhada do marido, o empresário Guilherme Militão.

Exibindo o novo visual com os fios ruivos, a famosa escolheu um look branco curtinho e com detalhes brilhantes que deixou à mostra seus pernões para a noite de samba na Zona Norte do Rio de Janeiro. Vivi arrasou à frente da bateria Furiosa e mostrou que além do samba no pé, também manda bem no tamborim.

A atriz Deborah Secco (43) também esteve no local com o marido, Hugo Moura (32). Famosos como MC Rebecca (24), que é musa da agremiação, Cinara Leal (45), Jonathan Azevedo (37), entre outros, também prestigiaram o ensaio da escola. Para a ocasião, a global optou por um macacão de tela vermelha transparente.

Existem rumores de que teve climão entre Deborah Secco e Viviane Araujo durante o ensaio. Tudo começou quando a Rainha de Bateria descobriu que a artista estava presente no local, causando um mal-estar, de acordo com informações da coluna de Fábia Oliveira, do Em Off. Isso porque surgiram boatos de que Deborah poderia ser a substituta de Vivi durante a gravidez.

No entanto, durante o samba na quadra do Salgueiro, as duas trocaram papo e até posaram juntas para fotos.

Confira os registros do ensaio do Salgueiro:

Fotos: Anderson Borde/Ag News

Filho de Viviane Araujo encanta a web ao surgir fazendo caras e bocas

Na manhã de sexta-feira, 10, a dançarina Viviane Araújo deixou os seguidores derretidos ao registrar mais um momento de fofura do filho, Joaquim, de cinco meses, fruto de seu relacionamento com Guilherme Militão (34).

Através de sua conta no Instagram, a atriz extrapolou os limites do fofurômetro ao desejar bom dia para os fãs com um novo clique encantador do herdeiro. Nas imagens, o pequeno surgiu deitado na cama, fazendo caras e bocas e esbanjando bastante preguiça. "Amor sem medidas!”, escreveu a mamãe coruja na legenda da postagem.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!