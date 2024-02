Salgueiro ou Mancha Verde? Viviane Araujo escolhe uma para o desfile das campeãs

Viviane Araujo teve que escolher apenas uma escola de samba para ter sua presença no desfile das campeãs por causa da logística

A atriz Viviane Araujo precisou fazer uma escolha para o dia do desfile das campeãs. Ela é rainha de bateria de duas escolas de samba, sendo uma em São Paulo e outra no Rio de Janeiro, e as duas vão desfilar novamente para celebrar a boa classificação na apuração das notas. Porém, a estrela só poderá estar em uma delas.

A Mancha Verde ficou em quinto lugar no carnaval de São Paulo e o Salgueiro ficou em quarto lugar no Rio de Janeiro. Por isso, as duas vão desfilar quase ao mesmo tempo nos seus respectivos sambódromos. Então, a rainha de bateria precisou fazer uma escolha.

De acordo com a equipe dela em contato ao site Gshow, Viviane Araujo vai desfilar pelo Salgueiro no sábado, 17 . Com a ausência dela na Mancha Verde, a escola de samba escolheu outra musa para assumir o lugar dela na frente da bateria. De acordo com o site Gshow, a escolha foi Duda Serdan, que tem 18 anos e é a princesa da bateria.

Apesar da escolha no desfile das campeãs, Viviane Araujo confirmou sua presença como rainha de bateria das duas escolas de samba, Mancha Verde e Salgueiro, em 2025. “Um sentimento de gratidão por tudo que eu vivi, vivo e ainda viverei com vocês! Minhas paixões Salgueiro e Mancha Verde. Seguiremos em frente! Que venha 2025! Obrigada por tudo”, disse ela.

Viviane Araújo eleva a temperatura com o marido durante passeio

Recentemente, Viviane Araújo revelou que decidiu fazer uma pausa na rotina corrida de ensaios para o Carnaval. Antes de se jogar de vez na avenida, a atriz decidiu aproveitar um momento de descanso e muito romance durante um passeio de barco com seu marido, o empresário Guilherme Militão, em Angra dos Reis, no Rio de Janeiro.

Através do stories de seu perfil oficial no Instagram, Viviane contou que alugou uma lancha para aproveitar seu descanso merecido após participar de um dos ensaios para as festividades do mês que vem. Discreto em sua vida pessoal, o empresário não se intimidou com a presença das câmeras. Pelo contrário, ele deu um beijão apaixonado na esposa na frente das lentes.