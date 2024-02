Saiba quanto Deborah Secco gastou para se vestir de ET em baile de carnaval

Um investimento e tanto! Deborah Secco apareceu toda verde ao se vestir de ET para baile de carnaval e o preço do visual chama atenção

A atriz Deborah Secco atraiu todos os olhares ao marcar presença no Baile da Vogue, no Rio de Janeiro, com um look de ET! Ela se inspirou nos extraterrestres e apareceu toda verde. O modelito foi o mais diferentão da festa e a artista investiu um valor alto.

De acordo com o site Gshow, Secco fez um investimento de R$ 100 mil para criar o visual. O valor foi gasto no look, nos profissionais que a prepararam e também na criação de um vídeo de divulgação do modelito para as redes sociais . Inclusive, ela demorou 4 horas só para fazer a pintura corporal e a maquiagem.

Nas redes sociais, os internautas ficaram chocados com o look inusitado da atriz. “A mami entregou muito”, disse um seguidor. “Tá parecendo o Etvaldo”, brincou outro. “Ela é sempre a melhor. Criativa e única”, declarou mais um. Porém, alguns criticaram o visual irreverente. “Gente, é um show de horrores”, escreveu um internauta. “Eu não pagaria esse mico”, escreveu outro. “Passa vergonha no débito e no crédito”, declarou outro.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Deborah Secco (@dedesecco)

View this post on Instagram A post shared by CARAS (@carasbrasil)

Deborah Secco ganha festão surpresa de aniversário

Pouco antes de celebrar o aniversário de sua filha, Deborah Seccoganhou um festão surpresa para comemorar seus 44 anos. A atriz foi surpreendida por seu marido Hugo Moura e sua filha Maria Flor.

Usando um macacão de tecido aveludado e cintilante, a famosa surgiu deslumbrante para o momento. Além do look arrasador, a global caprichou na maquiagem e no penteado de estilo molhado. "Flashs de uma noite cheia de amor e alegria! Foi uma surpresa perfeita! Acabei não tirando foto com todo mundo, mas amei cada pessoa que estava lá… cada sorriso… cada abraço e beijo… Quero agradecer a todos que fizeram essa festa surpresa acontecer", disse ela na legenda da publicação, agradecendo a todos que contribuíram para o evento ocorrer.