Saiba qual é o preço da coroa de ouro que Adriano Imperador usou em desfile

Adriano Imperador é homenageado no desfile de escola de samba e usa coroa de ouro e esmeraldas. Saiba o preço

O jogador de futebol Adriano Imperador atraiu todos os olhares ao desfilar como destaque na escola de samba Camisa Verde e Branco no carnaval de São Paulo. Na noite de sexta-feira, 9, ele foi homenageado pela agremiação por sua história nos campos e usou um adereço caríssimo.

Ele foi destaque em um dos carros alegóricos e surgiu com uma coroa feita de ouro e esmeralda de 7 quilates. A peça é avaliada em mais de R$ 500 mil .

O enredo da escola de samba foi o Adenla - O Imperador Nas Terras do Rei, que fez homenagem para o ex-jogador de futebol e também para os reis africanos.

Fotos: Leo Franco / AgNews

Look da Claudia Leitte para o carnaval

Para Claudia Leitte, a temporada do Canaval de 2024 já começou! Nesta sexta-feira, 9, a cantora subiu no trio elétrico para puxar o Bloco Blow Out, comandado por ela no Circuito Barra-Ondina, em Salvador. Com mais de 15 anos de carreira e sendo um nome reconhecido na folia nacional, ela garante que este será "o Carnaval da sua vida".

Em entrevista à Vogue, ela explicou mais detalhes sobre o processo de preparação. "Começamos a pensar o Carnaval do ano seguinte quando o anterior acaba. É um processo complexo, de quase um ano de preparação, em que entendo comigo mesma as mensagens que quero passar".

"Com um tema fechado, passamos a desdobrar isso, transformar essa intenção em músicas, repertório, figurino... Esse é sempre um momento de explosão criativa", continuou Claudia, que em seguida falou de suas expectativas para esse ano. "Para 2024, as expectativas são enormes. Não é à toa que o meu projeto carnavalesco deste ano se chama 'O Carnaval da Minha Vida'. Estou de peito aberto para viver e proporcionar memórias emocionantes lá de cima do trio. Vai ser lindo, Brasil".