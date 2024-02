Saiba como Ana Hickmann irá passar o Carnaval em 2024

Procurada pela CARAS Brasil, a equipe de Ana Hickmann contou os planos da apresentadora e modelo para o Carnaval deste ano

Com a chegada do Carnaval, é comum que famosos planejem o que farão nos dias do feriado, seja para cair na folia ou apenas aproveitar o tempo para descansar. Procurada pela CARAS Brasil, a equipe de Ana Hickmann (42) contou o que a apresentadora pretende fazer no feriado.

"Esse ano, sem festas", afirmou a equipe de Ana Hickmann . Apesar de ser fã do Carnaval, apresentadora e modelo deve passar o feriado de uma forma tranquila, sem viajar ou cair na folia. Nesta quinta-feira, 8, ela ainda usou seu perfil do Instagram para mostrar a rotina de volta às aulas de seu filho, Alezinho (9).

Há 20 anos atrás, a apresentadora curtia a festa de uma maneira diferente. Ao lado de outras celebridades, ela aproveitou o feriado para visitar a Ilha de CARAS e, durante a viagem, revelou que ainda não sabia sambar.

"Sou aquela loirinha típica, não sei sambar. Mas me empolguei e fiquei pulando. Tinha que fazer umas aulas com essas passistas", afirmou Ana Hickmann, que na época tinha apenas 23 anos. A estrela já havia desfilado como destaque pela escola de samba Grande Rio e se preparava para participar da festa como musa do Camarote Brahma.

Ao contrário de Hickmann, a atriz Ludmila Dayer (40) afirmou, também naquele ano, que já tinha nascido sabendo sambar. Na época, ela estava na novela Senhora do Destino, e, ao lado de nomes como Susana Vieira, dava vida à personagem Danielle, conhecida como "ninfa-bebê".

"Desde pequena eu tenho samba no pé e alma de passista", afirmou Dayer, que, na época, tinha 21 anos. Susana completou a frase, elogiando a colega de trabalho. "Essa história de que loira não sabe sambar não vale para ela. Ludmila arrepia", declarou ela, considerada um grande ícone do Carnaval.

