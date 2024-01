'Se eu puder ajudar uma mulher, já cumpri minha missão', diz Ana Hickmann

Em entrevista à CARAS Brasil, Ana Hickmann explica seu novo projeto no Instagram e reforça a importância de propagar informação

"Se eu puder ajudar uma mulher a como se proteger, eu já sinto que cumpri a minha missão". A frase é de Ana Hickmann (42) que, nesta terça-feira, 23, estreia uma série de lives sobre a garantia dos direitos das mulheres no Brasil em seu Instagram. Para a apresentadora, o novo projeto é uma forma de propagar informação para que outras não passem por violências.

Em entrevista à CARAS Brasil, Ana Hickmann diz que a ideia surgiu após ter sofrido uma violência em casa , por Alexandre Correa (51), no fim do ano passado. Após ter vivenciado a relação abusiva, a modelo conta ter percebido que ainda era desinformada sobre o que poderia ter a livrado de diversas situações.

"É assustadora a quantidade de mulheres que sofrem diariamente com a agressão do parceiro, seja física, moral, psicológica, sexual ou patrimonial", acrescenta. "Espero que as nossas lives as ajudem a buscar por justiça, assim como eu estou fazendo."

A primeira live vai ao ar nesta terça, 23, às 19h. Com transmissão pelo Instagram da apresentadora, o projeto contará com Maria da Penha e Regina Célia como primeiras convidadas, e deve seguir trazendo profissionais que trabalham com a luta feminia diariamente.

"O meu intuito com essas lives é informar as mulheres para que elas consigam se defender dos agressores. Muitas acreditam que agressão é apenas a física, aquela que deixa marcas e hematomas. Mas não, existem diversos outros tipos", completa a apresentadora.

Ana Hickmann ainda acrescenta que com as informações corretas, muitas mulheres poderão recorrer à lei para se proteger. "Tendo acesso às leis, elas conhecerão seus direitos e poderão buscar por justiça, porque o judiciário e o Ministério Público estão a nosso favor."

CONFIRA PUBLICAÇÃO DE ANA HICKMANN NO INSTAGRAM: