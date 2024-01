Ana Hickmann estreia série sobre direitos das mulheres

A apresentadora Ana Hickmann entrevistará Maria da Penha e Regina Célia em nova série de lives sobre a garantia dos direitos das mulheres no Brasil

Nesta terça-feira, 23, a apresentadora Ana Hickmann estreia uma série de lives que discutirão a garantia dos direitos das mulheres no Brasil. Para marcar o inicio do projeto, ela entrevistará a ativista dos direitos das mulheres, Maria da Penha, e Regina Célia, vice-presidente do Instituto Maria da Penha.

Desde a separação com Alexandre Corrêa, Ana Hickmann tem se empenhado em discutir temas relacionados à defesa da mulher. No primeiro episódio, o debate será em torno da Lei Maria da Penha e como ela serve para proteger as vítimas de violência doméstica. A transmissão ocorrerá ao vivo, às 19h, e ficará disponível em seu perfil oficial do Instagram.

Desentendimento entre Ana Hickmann e Alexandre Corrêa

Detalhes sobre a confusão envolvendo Ana Hickmann e o marido, Alexandre Corrêa, foram publicados no dia 14 de novembro de 2023. É que aparentemente chegou ao conhecimento do público o motivo do desentendimento entre os dois.

De acordo com o jornalista Leo Dias, a apresentadora conversava com o filho do casal sobre as dificuldades financeiras da família. Ao ver a conversa, ele teria se irritado e reagiu com agressividade. A informação teria sido confirmada por pessoas próximas aos dois que foram confidentes após o episódio.

Nos últimos tempos, uma série de instituições financeiras tem cobrado supostas dívidas do Ana Hickmann e Alexandre Corrêa. Ao que tudo indica, era ele quem cuidava de todos os detalhes sobre a vida financeira, incluindo os investimentos, administração das empresas e licenciamentos da marca que leva o nome da apresentadora, uma das mais importantes da televisão.

A apresentadora não apareceu no Hoje em Dia neste dia, mas de acordo com informações da Record TV, a ausência já estava prevista. "Ela não vai todos os dias da semana, porque há um rodízio entre os apresentadores", disse a assessoria de imprensa para o UOL.