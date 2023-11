Fim do mistério! Vaza o suposto motivo do desentendimento entre Ana Hickmann e o marido

Motivo do desentendimento entre Ana Hickmann e o marido vem à tona; veja o que aconteceu no momento da agressão

Detalhes sobre a confusão envolvendo Ana Hickmann e o marido, Alexandre Corrêa, foram publicados nesta terça-feira (14). É que aparentemente chegou ao conhecimento do público o motivo do desentendimento entre os dois.

De acordo com o jornalista Leo Dias, a apresentadora conversava com o filho do casal sobre as dificuldades financeiras da família. Ao ver a conversa, ele teria se irritado e reagiu com agressividade. A informação teria sido confirmada por pessoas próximas aos dois que foram confidentes após o episódio

Nos últimos tempos, uma série de instituições financeiras tem cobrado supostas dívidas do Ana Hickmann e Alexandre Corrêa. Ao que tudo indica, era ele quem cuidava de todos os detalhes sobre a vida financeira, incluindo os investimentos, administração das empresas e licenciamentos da marca que leva o nome da apresentadora, uma das mais importantes da televisão.

A apresentadora não apareceu no Hoje em Dia nesta terça-feira. De acordo com informações da Record TV, a ausência já estava prevista. "Ela não vai todos os dias da semana, porque há um rodízio entre os apresentadores", disse a assessoria de imprensa para o UOL.

Apresentadora retornou ao ar

Vale lembrar que Hickmann esteve no programa de segunda-feira, 13, e falou sobre a atual fase de sua vida pessoal, já que ela teve um desentendimento com o marido, Alexandre Correa, no final de semana e chegou a abrir um boletim de ocorrência. Ao vivo, ela contou que está bem, mas ainda não se sente pronta para falar sobre os detalhes do que aconteceu.

"Quero agradecer o carinho e o apoio de todo mundo. Está sendo um momento difícil para mim, pro meu filho e para minha família. Ainda não estou pronta para falar a respeito. Assim que eu estiver pronta, mais forte, eu prometo trazer o que está dentro do meu coração. Obrigada", disse ela.