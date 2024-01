Alexandre Correa busca filho com Ana Hickmann para férias: 'Tudo nos conformes'

Procuradas pela CARAS Brasil, defesa de Alexandre Correa e assessoria de Ana Hickmann confirmam que filho do casal foi buscado nesta terça, 9

O pai de Alexandre Correa (51) buscou o neto, Alexandre Hickmann Correa (9), na casa de Ana Hickmann (42), nesta terça-feira, 9, para que ele passe dias de férias com o empresário. A informação foi confirmada à CARAS Brasil pelo advogado de Correa e pela assessoria da apresentadora.

O filho do casal vai passar férias com o pai após o empresário emitir um pedido de prisão em flagrante contra a apresentadora, alegando alienação parental. O pedido não avançou na Justiça, e o Ministério Público de São Paulo emitiu um parecer sugerindo uma multa caso a apresentadora descumpra o acordo —o que não teria acontecido.

"Era o previsto sim, o Alezinho saiu de férias hoje às 9h. Tudo nos conformes", afirmou a equipe da apresentadora. "Ele visitou o filho todos os dias determinados, e a Ana está cumprindo rigorosamente a visitação estabelecida pela Justiça."

A equipe de advogados de Alexandre Correa também confirmou que o filho está com o empresário. "No início da manhã de hoje [Ana Hickmann] entregou o filho para o avô paterno para que a criança possa passar férias com o pai", diz o comunicado, que alega que a apresentadora cumpre ordem judicial.

De acordo com a equipe de Ana Hickmann, o período de férias da criança foi alterado após um acordo com os advogados de seu marido. Inicialmente, o pequeno ficaria com o pai entre os dias 3 e 10 de janeiro, período que foi alterado para 9 a 17 do mesmo mês.

A apresentadora e o empresário devem passar pela Oficina de Pais da Justiça de Itu. Em dezembro, foi determinado que eles entrem em uma vídeo chamada em 31 de janeiro, às 14h, para participar do programa educacional que orienta os pais a como agir em uma situação de divórcio.

Em novembro do ano passado, Ana Hickmann revelou ter sido vítima de violência doméstica pelo marido. Em entrevista ao Domingo Espetacular, a apresentadora explicou que o desentendimento dos dois teria se iniciado em frente ao filho.

CONFIRA FOTO DE ANA HICKMANN AO LADO DO FILHO, ALEZINHO: