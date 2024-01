Ana Hickmann poderá pagar multa após pedido de prisão; entenda caso

Defesa de Alexandre Correa compartilhou com a CARAS Brasil parecer do Ministério Público de SP; organismo sugere multa diária para Ana Hickmann

Alexandre Correa (51) pediu a prisão em flagrante de Ana Hickmann (42) por alienação parental nesta terça-feira, 3. Nesta sexta, 5, a defesa do empresário encaminhou à CARAS Brasil o parecer do Ministério Público de São Paulo, sugerindo uma multa caso a apresentadora descumpra o acordo com o pai de Alexandre Hickmann Correa (11).

"Pedimos a busca e apreensão do Alezinho e o Ministério Público deu o parecer no sentido de que a Ana [Hickmann] deve ser multada em R$ 5.000 por dia pelo descumprimento da decisão de entregar o filho ao pai", afirmou Enio Martins Murad, advogado de Correa.

"Em vez de expedição de mandado de busca e apreensão, recomendável que seja aplicada multa por cada dia em que não ocorrer a entrega do filho. Afinal, trata se de descumprimento de obrigação de fazer", diz o trecho do documento.

Na manhã desta sexta, 5, a equipe de Ana Hickmann compartilhou um comunicado sobre o pedido de prisão do empresário e reafirmou que a apresentadora cumpre rigorosamente as datas das visitas do empresário ao filho.

"No caso de Ana Hickmann, não existe embasamento para acusação, já que todas as visitas estão sendo cumpridas rigorosamente e os advogados disponíveis para as tratativas", diz. "Não há possibilidade de prisão, nem prática que configure crime. Trata-se de uma tentativa de desgastar a imagem da apresentadora, com o intuito de coagi-la."

Antes, nesta quinta, 4, a assessoria da apresentadora afirmou que sua equipe de advocacia fez um acordo com os advogados do empresário quanto às férias de Alezinho. "A decisão judicial determinou que o período de férias de Alexandre Hickmann Correa com o pai fosse entre 3 e 10 de janeiro, se nada fosse programando anteriormente."

"Levando em consideração que as férias de Ana Hickmann estavam previamente programadas entre os dias 3 e 7 janeiro, foi então acordado entre os advogados de Ana Hickmann e Alexandre Correa, por telefone, no dia 22 de dezembro, a transferência do período para os dias 9 a 17 de janeiro. A determinação será realizada, conforme alinhada entre ambas as partes."

