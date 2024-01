Defesa de Alexandre Correa pede que filho com Ana Hickmann seja entregue ao empresário

Procurado pela CARAS Brasil, o advogado de Alexandre Correa compartilhou o pedido de prisão da apresentadora; Equipe de Ana Hickmann se pronunciou

Alexandre Correa (51) entrou na Justiça de São Paulo com um pedido de prisão em flagrante da apresentadora Ana Hickmann (42) por alienação parental. Procurado pela CARAS Brasil, o advogado do empresário compartilhou o documento em que pede que Alexandre Hickmann Correa (9) seja entregue ao pai.

"Requer-se que por meio de oficial de justiça e acompanhado pelo Conselheiro Tutelar de Plantão todas as medidas necessárias para que o filho seja entregue ao pai imediatamente conforme já determinado por esse r. Juízo", diz o trecho do documento compartilhado por Enio Martins Murad.

A defesa do empresário alega que o filho do casal permaneceria com o pai entre os dias 3 e 10 de janeiro, sendo buscado e devolvido à casa de Ana Hickmann pelos avós paternos . Em comunicado, a equipe da apresentadora afirma que o período teria passado por uma transferência, devido às férias da ex-modelo.

"A decisão judicial determinou que o período de férias de Alexandre Hickmann Correa com o pai fosse entre 3 e 10 de janeiro, se nada fosse programando anteriormente", explica o texto. Como as férias da apresentadora seriam entre 3 e 7 de janeiro, ela teria acordado uma mudança no período.

"Foi então acordado entre os advogados de Ana Hickmann e Alexandre Correa, por telefone, no dia 22/12, a transferência do período para os dias 9 a 17 de janeiro. A determinação será realizada, conforme alinhada entre ambas as partes."

A assessoria da apresentadora ainda afirma que o empresário seguiu rigorosamente as datas de visitação do filho, sendo que a última visita foi realizada nesta quarta, 3. De acordo com a defesa de Correa, teria sido "um rápido encontro para um lanche no final da tarde". Procurado pela CARAS Brasil, o empresário não retornou até a conclusão deste texto.

Ainda segundo o documento, Ana Hickmann e o ex-marido deverão passar pela Oficina de Pais da Justiça de Itu. Em dezembro, foi determinado que eles entrem em uma vídeo chamada em 31 de janeiro, às 14h, para participar do programa educacional que orienta os pais a como agir em uma situação de divórcio.

"Nesse estágio processual, nada denota que o contato com pai tem o condão de ensejar risco à integridade do menor e a necessidade de supervisão e acompanhamento por familiares ou pessoas de confiança da mãe."

De acordo com o Tribunal de Justiça de São Paulo, o caso deve correr em segredo de justiça, por se tratar sobre um processo envolvendo direito de família. "Por isso, as informações dos autos são restritas às partes e seus advogados."

Em novembro do ano passado, Ana Hickmann revelou ter sido vítima de violência doméstica pelo marido. Em entrevista ao Domingo Espetacular, a apresentadora explicou que o desentendimento dos dois teria se iniciado em frente ao filho.

