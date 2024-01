Alexandre Correa pede a prisão de Ana Hickmann em até 24h; entenda

Alexandre Correa pede a prisão de Ana Hickmann em até 24h; decisão foi protocolada com base na lei da alienação parental

O empresário Alexandre Correa pediu a detenção de Ana Hickmann em um prazo de até 24h. A equipe de advogados protocolou o pedido nesta quarta-feira, 3, com base na lei da alienação parental.

De acordo com a CNN, o ex-marido afirmou que foi impedido de passar as férias com o filho, Alezinho, de 9 anos. Ele diz que havia um acordo para que os dois ficassem juntos entre os dias 3 e 10 de dezembro, o que não foi permitido pela apresentadora.

Os advogados pedem que Ana Hickmann seja detida como prevê a lei nº 12.318, de 26 de agosto de 2010, chamada de Lei da alienação parental. Em 2017, a lei equiparou o crime à violência, o que agravou a sua aplicação.

Vale lembrar que o Ministério Público denunciou Alexandre Corrêa por praticar violência contra o próprio filho, já que o menino estava presente durante a briga que terminou com a ida da apresentadora para o hospital.

Ana Hickmann desabafa sobre ano difícil em retrospectiva:

A apresentadora Ana Hickmann fez um desabafo sobre o ano difícil ao compartilhar uma retrospectiva nas redes sociais neste Natal. Em suas redes sociais, a famosa relembrou os desafios que teve que passar após denunciar seu ex-marido, Alexandre Correa, por agressão doméstica. Além disso, ela comentou sobre as dificuldades em sua carreira.

“Essa sou eu, Ana Lucia Hickmann. Eu me mudei para São Paulo em busca da minha independência financeira. Se foi fácil? Quem me dera. Sobrevivi a um atentado que quase tirou a minha vida e enfrentei um agressor dentro da minha própria casa", a apresentadora iniciou o relato comovente em suas redes sociais; confira a retrospectiva de Ana Hickmann.