Sabrina Sato marca presença na apuração do Carnaval do Rio de Janeiro

A apresentadora Sabrina Sato marcou presença na Sapucaí para acompanhar a apuração do Carnaval do Rio de 2023

Nesta quarta-feira, 22, acontece na Sapucaí a apuração do Carnaval carioca deste ano. Quem marcou presença para descobrir quem será a escola de samba campeã de 2023 foi Sabrina Sato (42).

A Rainha de Bateria da Unidos da Vila Isabel compareceu ao sambódromo com um vestido colorido recortado na cintura e nas coxas.

A apresentadora ainda estava com os braços a mostra e usava grandes óculos de sol e uma bolsa preta como assessórios.

Em São Paulo, onde desfila pela Gaviões da Fiel, Sabrina não viu sua escola levar a melhor já que a grande campeã foi a Mocidade.

Em seu Instagram, Sabrina compartilhou um vídeo do desfile da Vila Isabel e agradeceu a escola carioca: “Até agora sem acreditar no lindo desfile da nossa @unidosdevilaisabel na Sapucaí. A escola veio surpreendendo do início ao fim... E eu só posso agradecer o carinho de todos vocês, a energia que senti na avenida, todas as mensagens... Mil vezes obrigada”.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Sabrina Sato (@sabrinasato)

Confira aqui Sabrina Sato na Sapucaí para acompanhar a apuração!

Fotos: Daniel Pinheiro/ AgNews