Sabrina Sato exalta ligação com o Carnaval após 20 anos na Gaviões: 'Força do brasileiro'

Em entrevista à Revista CARAS, Sabrina Sato detalha sentimento pelo Carnaval após uma história de 20 anos com a Gaviões da Fiel

Sabrina Santo garante que viver a experiência do Carnaval brasileiro é algo único na vida de qualquer um que presencia. Há 20 anos desfilando pela escola de samba Gaviões da Fiel, a apresentadora conta que já viveu momentos especiais durante a festa. Em entrevista à CARAS, ela afirma que a 'força do brasileiro' é algo que está representada frequentemente na folia.

“O carnaval mostra realmente a força do brasileiro, a resiliência. É algo que só tem aqui e é só nosso. Uma vez que você vê uma escola passar na sua frente, essa energia mexe muito”, diz a rainha de bateria.

A festa é tão significativa para Sabrina, que pela segunda vez ela resolveu levar os bastidores de sua preparação para o Carnaval para a televisão. Em uma produção conjunta entre Globoplay e GNT, a artista tem mostrado no reality Carnaval da Sabrina toda a sua rotina antes de entrar na avenida.

“É um capítulo encantado da minha vida”, define ela, que, além de sair na Gaviões da Fiel, também desfila há mais de 12 anos como rainha de bateria da escola de samba Unidos de Vila Isabel, no Rio de Janeiro.

Recentemente, Sabrina acabou atraindo comentários sobre sua intimidade após surgirem rumores de uma affair com o ator Nicolas Prattes. O burburinho começou a circular na mídia após os dois serem vistos juntinhos em um hotel do Rio. Apesar da fofoca correr solta, ela garantiu que está solteira e pronta para curtir o Carnaval.

“A gente estava em uma turma de amigos. Somos amigos. Você quer saber se eu estou solteira no carnaval? Estou! No Carnaval”, disse ela, em conversa com o colunista Lucas Pasin, do site UOL.