Romário faz rara aparição com a filha caçula em noite no samba

Romário leva sua filha caçula, Ivy, para curtir os desfiles das escolas de samba na Marquês de Sapucaí, no Rio de Janeiro

O ex-jogador de futebol Romário já entrou no clima do carnaval! Na noite desta sexta-feira, 9, ele surgiu com sua filha caçula, Ivy, em um camarote na Marquês de Sapucaí, no Rio de Janeiro. Eles foram acompanhar os desfiles das escola de samba nesta noite.

Na entrada do evento, os dois posaram juntos e sorridentes, prontos para curtirem a noite com muito samba. Ivy tem Síndrome de Down.

Foto: Rogério Fidalgo / AgNews

Romário faz homenagem para a filha caçula

Há pouco tempo, a filha caçula de Romário, Ivy Faria, completou 18 anos e ganhou uma homenagem do papai nas redes sociais. Na publicação compartilhada em sua conta no Instagram, o político dividiu com o seguidores diversos momentos marcantes ao lado da filha, que tem Síndrome de Down.

"E o tempo passou e passou rápido demais. Hoje, minha princesa Ivy completa 18 anos! Dá pra acreditar?! São 18 anos de uma transformação profunda na minha vida e de um amor gigantesco!", começou ele.

E continuou: "Filha, ser o seu pai é o maior e melhor título que eu poderia ter! Obrigado por ser quem você é, por proporcionar tanta alegria e orgulho para toda nossa família. Para alguns, você já é uma mulher maior de idade. Pra mim, vai ser pra sempre minha princesinha”, completou.