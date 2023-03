Ela cresceu! Caçula de Romário completa 18 anos e recebe linda declaração: "Transformação profunda"

Caçula de Romário completa 18 anos, ganha homenagem belíssima do pai e fãs se derretem

E, de repente, a filha caçula de Romário (57) está completando 18 anos. Nesta sexta-feira, 17, Ivy Faria alcançou a maioridade e ganhou uma belíssima homenagem do pai que se derreteu pela herdeira com uma linda declaração de amor.

Na publicação compartilhada em sua conta no Instagram, o político dividiu com o seguidores diversos momentos marcantes ao lado da filha, que tem Síndrome de Down.

"E o tempo passou e passou rápido demais. Hoje, minha princesa Ivy completa 18 anos! Dá pra acreditar?! São 18 anos de uma transformação profunda na minha vida e de um amor gigantesco!", começou ele.

E continuou: "Filha, ser o seu pai é o maior e melhor título que eu poderia ter! Obrigado por ser quem você é, por proporcionar tanta alegria e orgulho para toda nossa família. Para alguns, você já é uma mulher maior de idade. Pra mim, vai ser pra sempre minha princesinha. Te amo muitooooooOOooo! Feliz aniversário!!! Que Papai do Céu te proteja e te abençoe com muita saúde, amor, felicidade e paz", completou.

O amor entre pai e filha roubou a cena entre os internautas. "Nossa princesa", disse uma admiradora. "Toda felicidade do mundo, te amamos Ivy!", comentou outra. Já uma terceira ressaltou: "Ser pai é realmente uma benção de Deus! Parabéns para sua filha!”.

VEJA A PUBLICAÇÃO DE ROMÁRIO:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Romário (@romariofaria)

Vovô coruja!

Romário Faria derreuteu os internautas ao compartilhar nas redes sociais algumas fotos segurando a neta recém-nascida, Sofia. A menina, filha de Mônica Faria e Ricardo Luiz Meireles, veio ao mundo nesta última terça-feira, 14, e o vovô coruja fez questão de celebrar o nascimento da terceira neta na web.

"Mamãe @fariamonica e Sofia. Obrigado meu Pai, por mais essa benção na minha vida. Vovô continua on kkkk", disse ele na legenda da publicação compartilhada em seu perfil oficial no Instagram, onde aparece segurando Sofia no colo.