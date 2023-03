Romário apresenta a terceira neta, Sofia: "Mais essa benção na minha vida"

O ex-jogador de futebol Romário Faria postou fotos com Sofia e celebrou o nascimento da terceira neta

O ex-jogador de futebol Romário Faria (57) encantou os seguidores das redes sociais na tarde desta quarta-feira, 15, ao compartilhar algumas fotos segurando a neta recém-nascida, Sofia.

A menina, filha de Mônica Faria e Ricardo Luiz Meireles, veio ao mundo nesta última terça-feira, 14, e o vovô coruja fez questão de celebrar o nascimento da terceira neta na web.

Em seu perfil oficial no Instagram, o senador compartilhou algumas fotos em que aparece na maternidade segurando Sofia no colo, e agradeceu pela vida de sua filha e neta. "Mamãe @fariamonica e Sofia. Obrigado meu Pai, por mais essa benção na minha vida. Vovô continua on kkkk", disse ele na legenda da publicação.

Nesta última terça-feira, Romário postou uma foto da neta logo após o seu nascimento, e parabenizou os papais. "Ela nasceu, a Sofia já tá na área. Parabéns aos Papais @ricardozaum & @fariamonica q Papai do Céu abençoe vocês 3 com muito amor, carinho, sabedoria e muita saúde. E pro Vovô também! Que parada, 3 netinhos maravilhosos e f***", vibrou o ex-atleta.

Vale lembrar que no começo do mês Romário celebrou o nascimento de outra neta, Maria Eduarda, filha da influencer Danielle Favatto (25), mais conhecida como Dadá com Fabio Henrique do Prado, jogador do Atlético Catarinense.

Em seu perfil no Instagram, o ex-jogador de futebol mostrou a visita que fez para a netinha e a filha ainda na maternidade, e se derreteu ao postar os cliques encantadores com a pequena no colo. "Papai do Céu, muito obrigado por tudo na minha vida. Minha netinha @dudafavatto, linda e maravilhosa, e os papais @fabiohenrique & @dadafavatto. Muita bênção e saúde para todos", escreveu ele.

Confira as publicações de Romário sobre a terceira neta:

