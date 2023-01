Romário posta as primeiras fotos com a neta recém-nascida: ''Muita bênção''

Ex-jogador de futebol e político Romário visita a neta recém-nascida no hospital e se derrete pela pequena Maria Eduarda

O ex-jogador de futebol Romário (56) está radiante com o nascimento de sua neta! Nesta terça-feira, 03, o político compartilhou os registros do primeiro encontro com a pequena.

Maria Eduarda, filha da influencer Danielle Favatto (25), mais conhecida como Dadá com Fabio Henrique do Prado, jogador do Atlético Catarinense, nasceu na noite de segunda-feira, 02.

Em seu perfil no Instagram, Romário mostrou que foi visitar a netinha e a filha ainda na maternidade na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, e se derreteu ao postar os cliques encantadores com a pequena no colo.

"Papai do Céu, muito obrigado por tudo na minha vida. Minha netinha @dudafavatto, linda e maravilhosa, e os papais @fabiohenrique & @dadafavatto. Muita bênção e saúde para todos", escreveu Romário na legenda das imagens.

Em sua rede social, Dada compartilhou fotos ainda na sala de parto, logo após o nascimento da garotinha. "Maria Eduarda. 47cm 2.935kg. 02/01 - 20:12", escreveu a mamãe de primeira viagem.

Danielle, que é chamada de Dadá pela família, é filha de Romário com a pedagoga Danielle Favatto. O Peixe Romário já é avô de David, filho do jogador Romarinho, que nasceu ano passado.

Confira as fotos de Romário com a neta recém-nascida:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Romário (@romariofaria)

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Danielle Favatto (@dadafavatto)

Filha de Romário diz que Paulo André foi antipático, e ex-BBB rebate

Após Paulo André ganhar fama de metido durante a Farofa da GKay, a influenciadora Dada Favatto, filha de Romário, criticou o comportamento do atleta em visita à sua casa. Em seu Twitter, ela expôs a situação com o ex-BBB no primeiro encontro que tiveram.

"O mundo dos Instas de fofoca estão descobrindo que o PA saiu do BBB outra pessoa, totalmente antipático e com a marra do tamanho do mundo", começou escrevendo. Ela também comentou sobre PA ser comparado ao seu pai, que também tem fama de marrento. "Ele não está no nível do Romário e sim de todos que estão nesse evento! E outra, ele foi antipático comigo dentro da minha casa, sem saber que era minha casa e que eu era filha do Romário. Quando descobriu, tudo mudou", completou a influencer.

Paulo André se defendeu: "Gente, realmente a conheci e cumprimentei ela porque conheço a irmã dela, que estava junto. Eu tô descobrindo que ela é filha do Romário agora. Se eu tratei ela com 'frieza' e depois 'mudei', é porque fui me soltando com as pessoas que fui conhecendo no local. Mas sinceramente eu não me lembro de ter tido um segundo contato depois que cheguei no local, pois cheguei e fiquei no meu canto como faço a maioria das vezes e ela não se apresentou como filha do Romário e ninguém veio me 'alertar' disso no momento, agora que eu tô sabendo que ela é filha dele", iniciou ele.

