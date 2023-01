Nasce a neta de Romário, Maria Eduarda: “A nova integrante da família Faria”

Danielle Favatto, filha do ex-jogador de futebol Romário, deu à luz Maria Eduarda, sua primogênita, e compartilhou os primeiros cliques da recém-nascida

A família de Romário teve motivos de sobra para celebrar na noite da última quinta-feira, 2! Danielle Favatto, filha do ex-jogador de futebol, anunciou o nascimento de sua primeira filha, Maria Eduarda em suas redes sociais. A bebê é fruto do relacionamento de Danielle com Fábio Henrique, também jogador de futebol, que atualmente é membro do Atlético Catarinense e com quem mantém um relacionamento desde de 2019.

Entre as imagens compartilhadas, Favatto já revelou detalhes sobre a chegada da filha, que veio ao mundo com 2.935kg e o horário de nascimento, às 20:12h. Além disso, a nova mamãe deixou seu relato e descreveu o momento como: “o mais lindo e emocionante da minha vida”, agradecendo a equipe que participou do parto. Os elogios vieram acompanhados de um clique, em que Danielle está repleta de felicidade ao lado do parceiro, revelando o rostinho da recém-nascida.

Romário comemorou o nascimento da neta e também deixou uma mensagem para a nova integrante da família, que já foi apelidada carinhosamente de Duda, em suas redes sociais: "Que essa Princesa, traga muita paz, felicidade e sabedoria”. Na publicação, o avô também exibiu mais fotos exclusivas da neta, ainda na maternidade, com direito a comentários positivos da família Faria, que está em festa, como os emojis de corações que deixou Romarinho, filho do ex-jogador e tio de Maria.

Romário já é avô, relembre:

O ex-jogador de futebol Romário, que atua como Senador do Rio de Janeiro atualmente, foi avó pela primeira vez no ano passado, quando nasceu Davi, filho do jogador Romarinho. Desde então, o vovô faz questão de compartilhar cliques fofos com os netinhos, como fez anteriormente, quando publicou o anúncio da gravidez de Dadá Favatto: “Vem mais uma netinha por aí e o vovô tá firme”.