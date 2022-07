Romário comemora gravidez da filha e revela sexo do bebê: ''Vovô mais uma vez''

Ex-jogador de futebol Romário Faria celebra primeira gravidez da filha, Dada Favatto, e conta que já sabe o nome do bebê

O ex-jogador de futebol Romário (56) está radiante que vai ser vovô mais uma vez!

No domingo, 03, ele revelou que a filha, Danielle Favatto, conhecida como Dada, está esperando o primeiro filho com o jogador de futebol Fabio Henrique.

Em seu perfil no Instagram, ele comemorou a chegada de mais um integrante da família e parabenizou os papais de primeira viagem pela gravidez.

"A Família Faria tá crescendo kkk parabéns casal, @fabiohenrique @dadafavatto Vovô mais uma vez. Não sei se já pode falar o sexo kkk", escreveu ele.

Na manhã desta segunda-feira, 04, Romário publicou um clique em que aparece beijando a barriguinha da filha e contou que ela está à espera de uma menina.

"Boooommm diiiiaaaaa! Vem mais uma netinha por aí e o Vovô tá firme kkkk parabéns meu genro @fabiohenrique e a minha Princesa e Maravilhosa filha @dadafavatto. Que Papai do Céu traga muitas bençãos pra vocês 3", disse o vovô coruja, que revelou que já sabe o nome escolhido para a criança.

Vale lembrar que Romário já é avô do pequeno David, filho de Romarinho.

Romário opina sobre namoro da filha caçula

Recentemente, Romário deu sua opinião sobre o namoro da filha caçula, Ivy. A jovem assumiu o namoro com Caio, um rapaz que conheceu em um evento para pessoas com Síndrome de Down, e o ex-jogador comentou: “E o dia chegou, a Ivy está namorando. Estou com um misto de emoções aqui. O coração um pouco mais acelerado, as pernas tremendo um pouco mais... Mas o que prevalece é a felicidade”.

Confira a declaração de Romário Faria sobre gravidez da filha:

