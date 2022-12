Filha de Romário diz que Paulo André foi antipático, e ex-BBB rebate

Ex-BBB Paulo André ganha fama de antipático durante Farofa da GKay, e filha de Romário expõe comportamento do atleta em visita a sua casa

Após Paulo André (23) ganhar fama de metido durante a Farofa da GKay, a influenciadora digital Dada Favatto, de 25 anos, filha do ex-jogador de futebol e político Romário (56), criticou o comportamento do atleta em visita à sua casa.

Em seu Twitter, ela expôs a situação com o ex-BBB no primeiro encontro que tiveram. "O mundo dos Instas de fofoca estão descobrindo que o PA saiu do BBB outra pessoa, totalmente antipático e com a marra do tamanho do mundo", começou escrevendo. Ela também comentou sobre PA ser comparado ao seu pai, que também tem fama de marrento. "Ele não está no nível do Romário e sim de todos que estão nesse evento! E outra, ele foi antipático comigo dentro da minha casa, sem saber que era minha casa e que eu era filha do Romário. Quando descobriu, tudo mudou", completou a influencer.

O perfil de fofocas Gossip do Dia compartilhou os tweets de Danielle, e Paulo André deixou comentários na publicação se defendendo. "Gente, realmente a conheci e cumprimentei ela porque conheço a irmã dela, que estava junto. Eu tô descobrindo que ela é filha do Romário agora. Se eu tratei ela com 'frieza' e depois 'mudei', é porque fui me soltando com as pessoas que fui conhecendo no local. Mas sinceramente eu não me lembro de ter tido um segundo contato depois que cheguei no local pois cheguei e fiquei no meu canto como faço a maioria das vezes e ela não se apresentou como filha do Romário e ninguém veio me 'alertar' disso no momento, agora que eu tô sabendo que ela é filha dele", iniciou ele.

"Eu sempre fui muito na minha. Sou tímido, não bebo, fico mais de canto. Quando eu conheço a pessoa, eu me solto mais. Sou assim, eu consigo me soltar quando conheço as pessoas que estão ao meu redor. Entrei no mundo de 'internet' agora, não conheço todos. Estive na Farofa ano passado, quase ninguém me conhecia, não falei com quase ninguém. Esse ano pra mim não mudou, mas agora as pessoas me conhecem, mas acontece que eu sempre estive lá, só que começaram a me enxergar quando saí do BBB", disse ainda o maratonista.

"Eu não vou conseguir deixar de ser fechadão assim de um dia pro outro e tenho dificuldade de interagir e 'chegar' nas pessoas. Não conheço muito ainda, mas a cada dia faço mais laços nesse meio. Quem não gostou de mim porque passou do meu lado e eu não cumprimentei, deixem pra falar no dia que trocar uma ideia comigo ou peçam a opinião de pessoas que me conhecem DE VERDADE! To super aberto a conhecer todo mundo, sério mesmo. Perdoem meu jeitão fechado de ser", pediu ainda ao finalizar.

Após a repercussão, Dada contou em vídeo publicado no Instagram, na madrugada desta quinta-feira, 08, que PA entrou em contato para pedir desculpas. "Gente, vamos lá primeiro, nem sabia que ia dar essa exposição toda, até porque meu Twitter estava fechado. Até nos prints está meio que fechado. E que loucura! Não estou acostumada com isso, mas o PA já me mandou mensagem. Resolveu e é isso. Antes que as pessoas me mandem lotando meu direct enchendo o saco. Só para deixar resolvido que ele já mandou mensagem, já pediu desculpa e nada que uma desculpa não resolva, né? Para não ampliar o assunto", disse Dada.

"É noix, galera!!! Pra não ampliar o assunto, sei que errei postando de maluca no Twitter sendo filha de uma pessoa pública. Mas, enfim, ele me mandou mensagem e nada que um pedido de desculpa não resolva!", concluiu a influenciadora.

Confira os comentários de Dada Favatto e a resposta de Paulo André:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por GOSSIP DO DIA (@gossipdodia)

Paulo André celebra nascimento do sobrinho

Recentemente, Paulo André anunciou o nascimento de seu sobrinho Matteo e surpreendeu a web. Em seu Instagram, até o próprio atleta se mostrou surpreso com a notícia e contou: “Momento de muita emoção! Tô correndo pro hospital porque o Matteo chegou. Cara, foi muito rápido”.

Dentro de seu carro, o ex-BBB ainda comentou que seu irmão já havia mandado mensagem dizendo que a esposa já estava em trabalho de parto. “Ele falou: ‘Fica em stand-by porque pode chegar a qualquer momento’. Só que eu não achei que ia ser tão rápido”, disse Paulo André emocionado.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!