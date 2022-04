Rodrigo Simas abre álbum de fotos de seu Carnaval entre família e amigos

Rodrigo Simas esbanjou alegria ao compartilhar as fotos de seu Carnaval ao lado da família e amigos

CARAS Digital Publicado em 25/04/2022, às 16h30

No último domingo, 25, Rodrigo Simas (30) decidiu usar suas redes sociais para abrir o álbum de fotos de seu Carnaval entre familiares e amigos.

O ator publicou uma série de cliques onde ele aparece curtindo os desfiles das escolas de samba do Rio de Janeiro ao lado do irmão, Bruno Gissoni(35) e de muitos amigos, entre eles Bruno Fagundes (32), Miguel Romulo (29), Felipe Hintze (28) e Noemia Oliveira.

O post deixou seus seguidores encantados, fazendo com que eles rapidamente passassem a comentar no post: "Que delícia!", disse um. "Como é bom te ver feliz e curtindo a vida com os amigos", escreveu outro. "Lindíssimos!", falou um terceiro.

Os envolvidos nesse momento especial também deixaram seus comentários: "Eu amo tanto! Obrigada amigo!", escreveu Noemi. "Foi tudo perfeito", falou Felipe. Já Gissoni e Fagundes apenas deixaram alguns emojis mostrando a alegria de estar com o amigo no Carnaval.

Confira os cliques de Rodrigo Simas curtindo o Carnaval ao lado de familiares e amigos: