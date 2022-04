Ricardo Nunes, prefeito de SP, é recebido em ensaio da Império de Casa Verde

Carnaval 2022: Prefeito de São Paulo marca presença em ensaio no Sambódromo do Anhembi

CARAS Digital Publicado em 10/04/2022, às 15h19

Na noite do último sábado, 09, o ensaio da Império de Casa Verde recebeu uma presença mais do que especial: o prefeito de São Paulo!

Ricardo Nunes (54) e sua esposa, Regina Carnovale Nunes, visitaram o Sambódromo do Anhembi e curtiram a bateria da escola de samba.

Os convidados foram recebidos pelo presidente da Liga SP, Sidnei Carriuolo (65), e outros líderes das agremiações carnavalescas.

“Hoje é um momento muito importante para todos nós, pois após esse longo período de dois anos retornaremos as atividades do carnaval no Sambódromo onde todos poderão curtir esse momento do carnaval da vida. Todos em segurança e sem o uso de máscaras que dará mais liberdade para os participantes”, pontuou Ricardo.

É bom lembrar que os desfiles das escolas de samba de São Paulo terão início no dia 16/04. As apresentações seguem nos dias 21, 22 e 23. E, no dia 29, acontece o desfile das campeãs.

Confira cliques do prefeito Ricardo Nunes ao participar do ensaio técnico da Império de Casa Verde:

Fotos: Felipe Araujo - Liga SP