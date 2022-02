Conheça a vida em família do prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes

Ricardo Nunes apresenta sua casa, onde convive com a mulher, os filhos e os animais de estimação

Tamara Gaspar Publicado em 27/02/2022, às 14h59

A máxima de que ao lado de um grande homem sempre há uma grande mulher se aplica com perfeição ao prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (54), e sua Regina Nunes (40). Desde que assumiu a administração da maior cidade do País, o político conta com o apoio incondicional da eleita para encarar os desafios típicos da vida pública. “Sempre estive ao lado do meu marido para tudo que ele precisasse. Acredito que o homem precisa ter uma esposa, lado a lado, em todas as situações. Sempre acompanhei esse universo e posso dizer que a política também faz parte da minha vida”, afirma a primeira-dama, no lar paulistano da família. “Regina tem um coração enorme e uma vontade imensa de ajudar o próximo”, elogia o prefeito, fazendo do clã seu alicerce. “A minha família é uma das coisas que mais prezo na vida. É um bem divino”, emenda ele, que assumiu a prefeitura paulistana em maio do ano passado, após a morte do então prefeito Bruno Covas, vítima de um câncer, aos 41 anos.

O dia a dia na casa dos Nunes é intenso! Por lá, além do casal, moram as herdeiras, Mayara (24) e Izabela (16), e o filho, Ricardinho (23), com a eleita, Amanda, que está à espera do primeiro netinho, ou netinha, do prefeito. Sem contar os pets: Lola, Milk, Cristal, Pandora e Bethoven. “Ensinamos aos filhos o amor a Deus, educação e respeito ao próximo”, elenca o chefe do Executivo. “Somos pais que deixam os filhos escolherem seus caminhos, alertando e conduzindo para o bem. A educação vem por meio do diálogo”, diz a primeira-dama, que admite: os filhos também gostam de política. “Ricardinho, inclusive, quer seguir os passos do pai”, conta ela, que não fica atrás e se engaja nos projetos sociais da cidade. “Antes de assumir o cargo de primeira-dama, eu trabalhava no setor de beleza, mas como as demandas da área social aumentaram e a pandemia enfraqueceu o mercado, decidi fechar o negócio e me dedicar exclusivamente aos que mais precisam”, explica ela, dando exemplo aos filhos. “Como primeira-dama, eu aprendo diariamente, pois a cada dia são novos desafios”, acrescenta ela.

Casados há 23 anos, Ricardo e Regina fazem questão de manter e preservar o convívio familiar, mesmo diante da intensa agenda política. “Somos muito unidos, mas nem sempre conseguimos juntar a família toda, o tempo todo! Ainda assim, nos organizamos para fazer um churrasco aos finais de semana ou almoçar. Isso é importante para não perdermos a essência”, fala a primeira-dama, que encara com sabedoria e tranquilidade os altos e baixos da função. “Toda pessoa pública tem que aceitar as críticas e aprender a lidar com as consequências de estar na ‘vitrine’. Lido bem com as críticas e com os elogios, tentando absorver aquilo que me fará crescer como pessoa”, diz ela, creditando ao amor e ao respeito o segredo da união.

Envolvido com a cena pública desde a juventude, Ricardo não esconde que gerir uma cidade com as proporções de São Paulo é um exercício de resiliência. “Os desafios são muitos. Neste momento, em especial, é superar os obstáculos deixados pela pandemia, como recuperar a economia, diminuir as desigualdades sociais e sempre fazer o melhor pela cidade e pelos cidadãos”, afirma o prefeito, responsável por governar para mais de 12 milhões de pessoas. Para dar conta do compromisso, além da experiência e da família, Ricardo ainda valoriza a fé. “Tenho muita fé. Caso contrário, não teria como superar os obstáculos enfrentados na pandemia e, principalmente, buscar soluções para uma cidade mais justa”, resume ele.

Confira aqui algumas imagens do dia a dia da família Nunes!

O Prefeito Ricardo Nunes preza muito pela vida em família

Ricardo Nunes e sua esposa, Regina, fazem questão de manter a convivência em família

De acordo com a primeira-dama de São Paulo, mesmo com a agenda

Além dos três filhos, Ricardo e Regina Nunes também têm 5 pets

