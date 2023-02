Revoltada, mulher de Arlindo Cruz desabafa após Império Serrano ser rebaixado: ''Injusto''

Babi Cruz, esposa de Arlindo Cruz, e ex-BBB Larissa se revoltam com rebaixamento do Império Serrano; na web, internautas também se queixaram

O rebaixamento da escola de samba Império Serrano no Carnaval do Rio de Janeiro causou indignação nos internautas e em famosos na quarta-feira, 22.

Babi Cruz, esposa de Arlindo Cruz (64), que foi o homenageado pela agremiação carioca na Marquês de Sapucaí neste ano, se revoltou com a queda da escola tradicional de Madureira, que disputará a Série Ouro em 2024.

O sambista recebeu uma linda homenagem da escola e emocionou ao retornar ao sambódromo após sofrer um AVC hemorrágico em 2017.

Ao lado dos filhos, Arlindinho e Flora Cruz, Babi acompanhou a apuração na capital carioca e comentou sobre o rebaixamento da escola, que foi comandada pelo carnavalesco Alex de Souza e abriu os desfiles de domingo, 19.

"Foi um baque. Acreditei piamente que fosse ter acabado a tendência da escola que sobe ser condenada a descer. Enredo claro, luxo, perdemos pontos onde não poderíamos... A escola sobe, tá condenada a descer. O carnaval perde a seriedade. Injusto com o Arlindo, injusto com o Império Serrano", desabafou Babi, em entrevista ao portal "Vipei".

O Império, que tinha vencido o desfile da Série Ouro em 2022, ficou com 265.6 pontos na apuração, um ponto atrás da Mocidade Independente de Padre Miguel. A escola acabou perdendo alguns décimos em quesitos como alegorias e adereços e fantasias.

Na web, internautas ficaram indignados com as notas de alguns jurados, já que a Mocidade e a Portela tiveram problemas na avenida e perderam menos pontos que o Império. "Tenho certeza que se fosse outra bandeira não cairia. Sim. Estou falando da vizinha Portela e da Mocidade que fizeram desfiles horríveis. Força Império Serrano", disse um. "Império serrano não foi julgado pelo desfile que fez. O Império estava mais bonito e errou menos, acorde", disparou outro.

A ex-BBB Larissa Tomásia, que desfilou na escola neste ano, também lamentou o rebaixamento. "Estou muito triste e chateada pela minha Serrinha, quero demonstrar aqui o meu sentimento de indignação, o

@gresimperio não merecia ter caído para o grupo de acesso, todo o percurso do desfile estava IMPECÁVEL, bateria em harmonia", começou escrevendo em seu Twitter.

Confira os posts sobre o rebaixamento do Império Serrano:

Estou muito triste e chateada pela minha Serrinha, quero demonstrar aqui o meu sentimento de indignação, o @gresimperio não merecia ter caído para o grupo de acesso, todo o percurso do desfile estava IMPECÁVEL, bateria em harmonia pic.twitter.com/qdVMWvYVAD — Larissa Tomásia (@larissatomasia) February 22, 2023

+carros alegóricos ricos em MUITOS detalhes, fantasias, passistas, o enredo estava lindooo, a bateria envolvente… Não tivemos problemas com os carros alegóricos durante todo o percurso! Sinceramente não dá pra entender! — Larissa Tomásia (@larissatomasia) February 22, 2023

+ Mas eu só tenho a agradecer ao Império Serrano pela oportunidade de viver essa homenagem tão linda para o Arlindo Cruz, eu sou Imperiana sim! E não vou abandonar minha Serrinha

Obrigada Império, obrigada Madureira, já são 2 anos com vocês e que venha mais 1 ano — Larissa Tomásia (@larissatomasia) February 22, 2023

Muito triste o que estão fazendo com a Império Serrano, quando a escola veio ASSIM pic.twitter.com/9YzjTCaYwe — subversivo beija flor das multidões (@DudettNogueira) February 22, 2023

Os donos do carnaval da Sapucaí informaram hoje ao Império Serrano que - não adianta trabalhar, se organizar e fazer bonito - a escola não tem lugar. Faça o que fizer: não tem vez. É uma condenação. Não me conformo a isso. Estava escrito - vale o escrito - antes do carnaval. — Carlos Andreazza (@andreazzaeditor) February 22, 2023

Arlindinho lamenta queda do Império Serrano no Carnaval do Rio

O cantor Arlindinho (31), filho do artista Arlindo Cruz, surgiu nas redes sociais bastante abalado com a queda da escola de samba Império Serrano.

A agremiação colocou Arlindo no último carro alegórico do desfile e usou o enredo para contar a história e as obras do cantor na Sapucaí. O filho do artista acompanhou o desfile e usou seu perfil oficial no Instagram para lamentar o resultado da apuração na quarta-feira, 22. “Arrasado. A caneta pesa muito ainda para quem abre o carnaval. Caímos de pé”, declarou ele na legenda da publicação. Além dele, dirigentes da escola também lamentaram a queda e acompanharam a leitura das notas.

