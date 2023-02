Arlindinho lamenta queda da Império Serrano, que homenageou Arlindo Cruz no Carnaval 2023

Cantor Arlindinho, filho de Arlindo Cruz, lamenta queda da escola de samba que levou sambista de volta para o sambódromo após AVC

O cantor Arlindinho, filho do artista Arlindo Cruz, surgiu nas redes sociais bastante abalado com a queda da escola de samba Império Serrano para a Série Ouro do Rio de Janeiro no Carnaval de 2023. A agremiação homenageou de forma linda o sambista, que retornou ao sambódromo após sofrer um AVC hemorrágico em 2017.

A Império Serrano colocou Arlindo no último carro alegórico do desfile e usou o enredo para contar a história e as obras do cantor na Sapucaí. O filho do artista acompanhou o desfile e usou seu perfil oficial no Instagram para lamentar o resultado da apuração nesta quarta-feira, 22.

“Arrasado. A caneta pesa muito ainda para quem abre o carnaval. Caímos de pé”, declarou o filho de Arlindo Cruz, na legenda da publicação. Além dele, dirigentes da escola também lamentaram a queda e acompanharam a leitura das notas ao lado das outras filhas do sambista, Babi Cruz e Flora Cruz.

Ano passado, Arlindinho esclareceu um pouco sobre como estava o estado do pai, Arlindo Cruz, se recuperando de um AVC

Arlindinho (30), filho do sambista Arlindo Cruz (64), contou durante uma entrevista para o Bulldog Show, em outubro do ano passado, detalhes sobre o estado de saúde de seu pai. Se recuperando de um AVC que sofreu em março de 2017, o compositor segue com o tratamento.

“Ele está lúcido, entende, não reage tanto, em tantas expressões, mas ele entende, a Império Serrano vai falar dele no ano que vem, aí quando ele soube que iria ser homenageado ele se emocionou, ele sorriu, ele tem o mínimo de interação”, contou Arlindinho.