Rainha de bateria, Erika Januza registra encontro com Maju Coutinho em ensaio: ''Nos representa!''

Atriz Erika Januza compartilhou registros de ensaio de Carnaval da Unidos do Viradouro ao lado da jornalista Maju Coutinho

A atriz Erika Januza (36) registrou um encontro especial durante preparação para o Carnaval 2022!

Faltando duas semanas para o desfile das escolas de samba do Rio de Janeiro no Sambódromo da Marquês de Sapucaí, a Unidos da Viradouro reuniu a rainha de bateria da agremiação com a musa da escola, Lore Improta (27), e a jornalista Maju Coutinho (43).

Em seu feed no Instagram, Erika compartilhou cliques ao lado da apresentadora do Fantástico e falou com carinho de sua admiração pela artista, que estreia na transmissão dos desfiles ao lado de Alex Escobar, na Globo.

"Que visita mais gostosa minha querida, um enorme prazer ter você hoje conosco, pra sentir no nosso lirismo! A @unidosdoviradouro te recebe de braços abertos. Sucesso neste Carnaval e na vida.

Você nos representa!", escreveu Erika Januza na legenda da publicação.

Lore Improta surpreende com look dourado para ensaio de Carnaval

No seu perfil, Lore Improta postou fotos mostrando o look para a noite de samba, todo em dourado. “Quem vê assim, nem imagina que se arrumou em 1 hora. Vamos brilhar, Unidos do Viradouro!”, disse a dançarina e esposa de Léo Santana (33).

As escolas de samba da Série Ouro, antiga Série A ou de grupo de acesso, desfilarão nos dias 20 e 21 de abril.

Erika Januza vai estrelar série ao lado de Cleo e Giovanna Ewbank

As atrizes Cleo (39), Erika Januza e Giovanna Ewbank (35) entram em cena com A Magia de Aruna, nova série da Disney +, que tem estreia prevista para 2023. Na trama com direção de Eduardo Vaisman e Rodrigo Van Der Put, elas viverão as Bruxas Guardiãs Cloe, Latifa e Juno. O elenco também conta com Suzana Pires (45) como Bruma, e Jamilly Mariano como Mima.

Confira os registros do encontro de Erika Januza e Maju Coutinho:

