Rafael Cardoso tem alta do hospital e cai na folia: 'Nada pela metade'

Rafael Cardoso acaba de se recuperar de uma celulite infecciosa e já está no Carnaval: 'Mais dois dias eu não estava aqui'

Rafael Cardoso (37), que estava internado no hospital no fim de semana, não perdeu tempo após a alta e já caiu na folia carioca. Marcando presença na Sapucaí, o ator acaba de se recuperar de uma celulite infecciosa. Em entrevista à CARAS Brasil, ele contou que ainda está se sentindo 85% preparado para o Carnaval, mas mesmo asim não vai deixar de curtir a famosa celebração.

Rafael Cardoso vai estar presente na Sapucaí nesta segunda-feira, 20, após receber alta do hospital. "Eu vou na Sapucaí e volto", contou o ator, que não vai virar a noite para ver os desfiles. O astro também revelou que não poderia estar presente no Carnaval, mas que decidiu ir assim mesmo: "Na minha vida eu não faço nada pela metade. Tanto que eu estou aqui hoje. Eu não deveria estar, inclusive".

Rafael Cardoso contou que não acompanhou muito os desfiles de Carnaval, mas deixou sua posição clara sobre qual das escolas de samba da Sapucaí deve ganhar: "Que vença a melhor!". O ator, que prometeu um projeto ainda secreto para março, também garantiu que vai focar na carreira após as recentes conturbações com o fim de seu casamento de longa data com Mari Bridi e a recente internação. "Eu estou em paz comigo mesmo. Quando a gente está em paz consigo mesmo, não tem coisa melhor. E fazia tempo que eu não estava em paz comigo", compartilhou o astro.

ENTENDA COMO RAFAEL CARDOSO FOI PARAR NO HOSPITAL

"Eu estava trabalhando na terra, a gente estava plantando, abrindo uma nova área de agrofloresta. A gente mistura o nosso composto e bichos silvestres vão lá, as vezes gambás, ratos, tem esterco de galinha. E aí eu espremi uma espinha com a mão suja", contou Rafael Cardoso, que, antes de ir para o hospital , aplicou Rifocina no rosto, medicamento que utilizava para cuidar dos animais, após a espinha infeccionar.

O ator explicou que contraiu, primeiramente, uma foliculite, para depois desenvolver a celulite facial. Ele ficou internado no hospital durante cinco dias tomando diferentes antibióticos, e só teve alta no domingo, 19. "Mais dois dias eu não estava aqui para contar hoje", desabafou Rafael Cardoso.