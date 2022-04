Quitéria Chagas se arrumou no Camarote CARAS Bateria Nota 10 para desfilar pela Viradouro

A Rainha de Bateria da Império Serrano, Quitéria Chagas, voltou para a Sapucaí e se arrumou no Camarote CARAS Bateria Nota 10

CARAS Digital Publicado em 23/04/2022, às 16h33

No primeiro dia de desfiles das escolas do Grupo Especial do Carnaval do Rio, que aconteceu nesta sexta-feira, 22, a atriz Quitéria Chagas (41) marcou presença no Camarote CARAS Bateria Nota 10!

Quitéria é Rainha de Bateria da escola de samba Império Serrano, que pertence à Série de Ouro e desfilou na quinta-feira, 20. A Rainha voltou para a Marquês de Sapucaí para desfilar no Grupo de Ouro pela escola Viradouro.

No Camarote CARAS Bateria Nota 10, a atriz aproveitou para se arrumar e colocar uma fantasia branca poderosa. Quitéria também posou ao lado de Valéria Costa, a organizadora do Camarote e a musa do Camarote CARAS Bateria Nota 10, Cláudia Melo.

"Eu tenho 20 anos de Carnaval, mas ser colocada nesse patamar pelo carnavalesco (da Viradouro) é uma honra", comentou Quitéria.

