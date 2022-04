Ex-BBBs Larissa, Luciano e Vinicius aproveitam o Carnaval no Camarote CARAS Bateria Nota 10

Larissa, Luciano e Viny marcam presença na Sapucaí e aproveitam o Carnaval no Rio de Janeiro

CARAS Digital Publicado em 23/04/2022, às 01h50

Após passarem pela casa mais vigiada do Brasil, alguns participantes do BBB 22 marcaram presença no sambódromo Marquês de Sapucaí nesta sexta-feira, 23.

A folia do Carnaval do Rio teve início neste último dia 20 e os ex participante do reality, Larissa Tomásia (25), Luciano Estevan (28) e Vinicius (24) marcaram presença no camarote Camarote CARAS Bateria Nota 10 e deram entrevistas!

Primeira vez de Larissa na Sapucaí

Em entrevista a CARAS Brasil, sem esconder a sua empolgação, Larissa Tomásia revelou que é sua primeira vez no Carnaval do Rio de Janeiro: "Está sendo uma experiência incrível [...] Ano que vem, já quero voltar preparada, com muito samba no pé para desfilar do começo ao fim aqui nessa Sapucaí."

Muito reconhecida, a ex-sister contou como está sendo o assédio das pessoas: "Ontem, eu fui dormir e acordei com o rosto doendo de tanta foto que eu tirei. Mas, pelo carinho das pessoas, vale cada dorzinha"

Por fim, a influencer foi perguntada sobre a sua torcida para o campeão do BBB 22 e abriu o jogo: "Eu acho que o P.A merce ganhar (o BBB 22). É uma boa pessoa, é um menino muito gentil, quer ajudar a família dele, tem os propósitos dele. Então, acho que ele merece, sim, ganhar", completou.

Luciano realiza sonho

Assim como Larissa, Luciano Estevan também está vivendo a sua primeira experiência no Carnaval do Rio de Janeiro. "Eu tô amando. É um sonho realizado desde pequeno. Estou no meio do samba a um tempo, mas é a primeira vez que tudo é muito gigante, onde o Carnaval e o desfile são muito grandes", disse o brother, animado.

Luciano revelou que não quer se acostumar com a fama, para que não perca o "frio na barriga" ao ser abordado pelos fãs, já que ama esta sensação. "Eu amo ser tietado. A galera vem tirar foto, pedir autógrafo... Isso é muito legal. Me sinto muito amado".

Os eliminados do BBB 22 voltarão para a casa mais vigiada do Brasil para assistir a Grande Final, mas o ator não acredita que será um dia tranquilo: "Eu acho que não vai ser nada tranquilo. Vai ser mais barraco ainda. Se algumas pessoas que causam barraco forem, vai ser treta para todo lado".

O modelo postou um vídeo em suas redes sociais, no início do mês, alterando radicalmente o estilo de seu cabelo, e comentou sobre a mudança de visual: "Fiz uma chapinha durante umas duas semanas. Eu gostei, o público gostou, os meus seguidores amaram. Era uma coisa que eu queria fazer desde pequeno [...] Fiquei 13 anos com o meu Black Power, aproveitei muito, o Brasil me conhecia com o Black, mas pensei: 'dá para mudar, depois volta'".

Vinicius amou o camarote da CARAS

Em vídeo gravado, Vinicius contou sobre a ótima experiência que teve no camarote Camarote CARAS Bateria Nota 10: "Aqui é tudo perfeito. Esse camarote é maravilhoso. Tem espaço de beleza, spa e uma vista privilegiada para a avenida... É tudo perfeito!"

"É o meu primeiro Carnaval. 'Tô' curtindo, vou vir todos os dias e espero voltar aqui no camarote da CARAS", completou o ex-BBB, já visando o ano que vem.