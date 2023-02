Patricia Poeta exibe as pernas torneadas em look para a folia

Patricia Poeta escolhe vestido curtinho para aproveitar a madrugada de folia em Salvador

Apresentadora do programa Encontro, da Globo, Patricia Poeta (46) arrasou na escolha do look para conferir uma noite de carnaval em Salvador, na Bahia. Nesta sexta-feira, 17, ela desembarcou no nordeste após comandar o seu programa diário na TV e já foi aproveitar a noitada em ritmo de folia.

Nas redes sociais, a comunicadora registrou o seu look colorido para a noite. Ela escolheu um vestido estampado com mangas volumosas, recorte na barriguinha e curtíssimo para aproveitar a folia dos trios elétricos.

Além disso, Poeta deixou à mostra seu corpo escultural, com direito a pernas torneadas e barriguinha sarada. “Partiu carnaval. Salvador 2023”, disse ela na legenda.

Nos comentários, os fãs elogiaram a beleza dela. “É tão linda”, disse um seguidor. “Arrasou no look”, afirmou outro. “Não tem um defeito. É a coisa mais linda do mundo”, declarou mais um.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Patrícia Poeta (@patriciapoeta)

Patricia Poeta fala de sua paixão por Fernando de Noronha

Em uma entrevista na Revista CARAS, Patricia Poeta falou sobre a sua paixão por Fernando de Noronha. Ela contou que adora passar as férias na região. “Noronha é um lugar mágico, com paisagens lindas e uma energia incrível. Saio da ilha revigorada, feliz, mais leve e pronta para encarar os nossos desafios diários”, disse ela.

Então, ela contou como é o seu roteiro em Noronha. “Minha primeira parada é a Praia da Conceição, aos pés do Morro do Pico. Sempre vou lá bater um papo com Iemanjá e agradecer. Também curto muito a Praia da Cacimba do Padre e todo o visual do Mirante do Boldró. O que não faltam são praias lindas e paisagens maravilhosas! A praia do Sancho, então, é uma das mais lindas e incríveis do mundo. Eu também não perco por nada o Festival do Zé Maria. Sempre vou. Lá é muito alto-astral e uma forma de reencontrar os amigos também”, comentou.