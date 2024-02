Patrícia Poeta cai na folia em Salvador e explica por que não vai assistir ao show do filho

Patrícia Poeta conversou com a CARAS Brasil direto do camarote Salvador, na capital baiana, sobre abrir agenda para celebrar Carnaval na cidade

Na última sexta-feira, 9, Patrícia Poeta aproveitou o início do Carnaval para cair na folia na Bahia. A apresentadora conversou com a CARAS Brasil direto do camarote Salvador, na capital baiana, e falou sobre celebrar a festa em meio à agenda cheia, além de explicar por que não vai assistir ao show do filho, o DJ Felipe Poeta, na cidade.

"Eu vim no ano passado pela primeira vez, queria muito conhecer o Carnaval daqui da Bahia de pertinho. Sempre chamavam os repórteres, sempre trabalhando. No ano passado, eu vim e amei. Esse ano falei: 'Não, eu vou para o Rio amanhã'. Mas eu tinha que vir até Salvador para curtir o Carnaval daqui de novo, porque a gente vicia", declara Patrícia Poeta .

Com uma rotina agitada para o Carnaval de 2024, a apresentadora conta que Felipe Poeta vai se apresentar em Salvador, mas que as agendas dos dois não bateram para ela poder assistir o herdeiro tocar na cidade. "Infelizmente não coincidiu. Somos dois trabalhadores, então ele vai estar trabalhando aqui e eu vou estar trabalhando no Rio".

Mãe coruja, Patrícia Poeta destaca que, apesar de não poder assistir ao show do filho neste Carnaval, faz questão de acompanhar a carreira do DJ: "Vou em todos os shows! Até perguntei para ele: 'Meu filho, hoje, sexta-feira, não tem show para eu ir ver?' [Ele respondeu] 'Não mãe, é domingo e segunda'. Não coincidiu!".

A apresentadora aproveitou para contar como serão seus próximos dias de Carnaval e celebrar a passagem pela festa de Salvador: "É indescritível, só pisando aqui e vindo para cá. É por isso que quem vem, não vem uma vez só. Eu sou a prova concreta disso. Estou aqui pela segunda vez e ano que vem vocês vão me encontrar aqui pela terceira".

"O final de semana passado foi no Rio e São Paulo e esse final de semana é Salvador e Rio. Tem sido maravilhoso, mas é uma correria. Tem que ter saúde para maratonar. Segunda e terça estou de folga, porque senão é realmente só mágica. Mas na quarta-feira de cinzas já estou de volta trabalhando", completa Patrícia Poeta.