Mileide Mihaile relembra fotos do Carnaval 2022: "TBTzão"

No clima de TBT, Mileide Mihaile recordou algumas fotos do Carnaval 2022 e dividiu com seus seguidores

Redação Publicado em 01/09/2022, às 12h22

Nesta quinta-feira, 21, Mileide Mihaile (33) aproveitou o clima de TBT para relembrar algumas fotos do Carnaval 2022. Através de suas redes sociais, a ex-Fazenda compartilhou alguns cliques da data especial.

No seu perfil do Instagram, Mileide relembrou sua caracterização especial para o Carnaval 2022. A influenciadora surgiu com conchas no cabelo e um look nude.

"TBTzão do meu, do seu, do nosso carnaval 2022! Eu quero saber se vocês já estão esquentando os tamborins para 2023? O que esperam dessa mulher? EU JÁ ESTOU AFIM DE TRAZER NOVIDADES!", escreveu ela na legenda da publicação.

Nos comentários, fãs e amigos de Mileide aproveitaram o espaço para responder a pergunta e enaltecer a beleza da morena: "Já estou mais que pronta", disse um. "Uma musa", destacou outro. "Ansiosa desde já", escreveu o terceiro.

Veja as fotos de Mileide Mihaile:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Mileide Mihaile 🐝 (@mileidemihaile)

Mileide Mihaile arrasa em fotos de biquíni

Nas últimas semanas, Mileide Mihaile marcou presença no São João da Thay, evento promovido pela influenciadora Thaynara OG (30) em São Luís, no Maranhão. Aproveitando sua passagem pelo local, a morena passou pelos Lençóis Maranhenses, local onde roubou acena ao ser clicada de biquíni laranja.

