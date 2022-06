Mileide Mihaile ousa ao apostar em vestido brilhante todo aberto: ''Poderosa''

Influenciadora Mileide Mihaile elegeu look preto nada básico e impressionou ao deixar suas curvas à mostra

CARAS Digital Publicado em 28/06/2022, às 07h46

A influenciadora Mileide Mihaile (33) roubou a cena na rede social ao compartilhar fotos mostrando o look usado no São João da Thay no Maranhão.

Nesta segunda-feira, 27, a ex-A Fazenda publicou registros toda produzida para o jantar inicial do evento e impressionou com a escolha da roupa para o momento.

Usando um vestido preto nada básico, todo brilhante e recortado, Mileide Mihaile surgiu poderosa pronta para a festa.

"De hoje para o jantar de boas vindas do @saojoaodathay aqui no meu Maranhão amado!", contou ela na legenda.

Nos comentários, a mãe de Yhudy Lima (11), filho dela com Wesley Safadão (33), recebeu uma chuva de elogios. "Linda", admiraram os fãs. "Perfeita", falaram outros.

Mileide Mihaile arrasa com vestido preto brilhante todo aberto; veja: