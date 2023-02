Margareth Menezes comemora volta do Carnaval e homenagens nos desfiles: 'A cara do Brasil'

Ministra da Cultura do governo Lula desfilou pela Mangueira neste domingo, 19, no Carnaval do Rio de Janeiro

Ministra da Cultura do governo Lula, a cantora, compositora e ex-atriz Margareth Menezes (60) ganhou a avenida do samba na Marquês de Sapucaí, no Rio de Janeiro. Ela desfilou pela escola Mangueira na segunda noite de Carnaval e celebrou a importância da festa para o povo brasileiro. "O Carnaval é a cara da cultura do Brasil. Todas as manifestações culturais, é uma coisa linda", afirmou.

Em entrevista a CARAS Brasil, a ministra ainda acrescenta que recebeu uma homenagem da agremiação neste Carnaval , que teve como samba enredo "As Áfricas que a Bahia Canta". "Recebi uma homenagem lá, e já estava assim antes do ministério", explica. "Eles estão cantando um enredo sobre a Bahia e foram lá para pesquisar, e desde aí me convidaram."

Apesar de toda a emoção, não é a primeira vez que a artista desfila no Carnaval do Rio de Janeiro. Ela já havia desfilado outras duas vezes, tendo sido até destaque da escola Unidos da Viradouro. "Não é minha primeira vez [desfilando], já desfilei duas vezes na Unidos da Viradouro, fomos campeões", completa, revelando a fama de pé quente.

A ministra já foi indicada ao Grammy Latino três vezes. No ano de 2006, concorreu na categoria de Melhor Álbum de Pop Contemporâneo Brasileiro, e em 2007 e 2020 esteve indicada na categoria de Melhor Álbum de Música Regional ou de Raízes Brasileiras. A ministra possuí mais de 10 álbuns de estúdio, sendo o mais recente chamado Autêntica, lançado no ano de 2019.

O CARNAVAL DE 2023 PARA MARGARETH MENEZES

Em seu perfil oficial do Instagram, ela compartilhou uma publicação celebrando a volta do Carnaval às ruas do país. "Após dois anos sem ocupar as ruas do Brasil, a maior festa do mundo está de volta. A máxima expressão do povo brasileiro em suas dinâmicas artísticas ganha vida em todas as regiões do país", diz na legenda do texto.

Ela ainda revela que receberá homenagens em Recife, Salvador e Porto Seguro. "No sábado (18), no Carnaval do Recife, Margareth será homenageada no Galo da Madrugada, marcando presença no camarote da festa. No mesmo dia, em Salvador, a convite de Flora e Gilberto Gil, a artista recebe também uma homenagem no Camarote Expresso 2222, onde se apresenta."

"No domingo de Carnaval (19), é presença confirmada no desfile da escola Estação Primeira de Mangueira, que levará para a Sapucaí o enredo 'As Áfricas que a Bahia Canta'. Na segunda (20), a cantora encerra sua participação no Carnaval de Porto Seguro", completa.