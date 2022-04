Marcelo Adnet mostra samba no pé e se emociona em desfile de Carnaval na Sapucaí: ''Chorando de alegria''

Comediante Marcelo Adnet, um dos compositores do samba enredo da escola Acadêmicos do Sossego, desfilou com a agremiação

CARAS Digital Publicado em 21/04/2022, às 10h35

O comediante Marcelo Adnet (40) não escondeu a emoção durante desfile de Carnaval na manhã desta quinta-feira, 21!



O ator, que é um dos compositores do samba enredo da escola de samba Acadêmicos do Sossego, da Série Ouro, o grupo de acesso à elite do Carnaval do Rio de Janeiro, compartilhou registros na Marquês de Sapucaí.

Nos Stories de seu Instagram, ele surgiu chorando ao posar ao lado do Mestre Laion. "Chorando de alegria", disse ele na publicação. "Choro de amor ao Carnaval com Mestre Laion", postou ainda em seu Twitter.

Marcelo Adnet desfilou com a diretoria da escola, que tem o enredo Visões Xamânicas. Animado e levantando a plateia às 7h da manhã, o humorista arrasou ao mostrar o samba no pé e terminou o desfile fazendo trenzinho humano com os integrantes da escola após atravessar a avenida.

Adnet dedicou a apresentação a Diego Tavares, um dos 12 compositores do samba, que faleceu em decorrência da covid-19 no ano passado.

Marcelo Adnet derrete a web ao postar vídeo da filha

Recentemente, Marcelo Adnet explodiu o fofurômetro ao flagrar a filha, Alice (1), durante brincadeira com ele. Nas imagens, a pequena, fruto do relacionamento do artista com Patricia Cardoso, apareceu jogando bola e o comediante narrou a situação. "Partiu lateral Alice, ela parte pra bola! Ela se distrai com alguma coisa lá fora vem canhotinha... Vai Alice com sua canhotinha e esquece a bola...", disse ele. "Ela vai sair na cara do gol... GOL! Alice ce ce", celebrou ainda. "Explosão de fofura!", "Quanta lindeza!", "Que belezura! Parabéns!", babaram os seguidores.

Choro de amor ao carnaval com Mestre Laion @gresasossegopic.twitter.com/KGNGJgQONI — Marcelo Adnet (@MarceloAdnet) April 21, 2022