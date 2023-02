Maisa Silva aproveita folia de pré-carnaval com as amigas em Pernambuco

Maisa Silva aparece com look justo ao se divertir em evento de pré-carnaval com as amigas em Recife

A atriz e apresentadora Maisa Silva já está no clima de carnaval! Nesta sexta-feira, 10, a estrela se jogou em um evento de pré-carnaval com as amigas, Maria Beatriz Pessoa e Fernanda Concon, em Recife, Pernambuco.

Alguns dias antes do carnaval oficial, a estrela apareceu sorridente com um look justo e rosa nas fotos durante a folia. “Pré-carnaval é bom demais! PS: eu que fiz a make esse dia, gostaram primos?”, disse ela na legenda.

Atualmente, Maisa Silva está em cartaz nos cinemas com o filme 'Desapega!', no qual atuou com Gloria Pires.

Recentemente, a atriz desmentiu os rumores de que estaria namorando novamente. “Nossa, gente, eu estou super corrida com a pré-estreia do filme 'Desapega' (9 de fevereiro nos cinemas) e ainda estou tendo que vir aqui falar que não estou namorando com ninguém?? Gente, pelo amor de Deus, o dia que eu namorar de novo, ou qualquer coisa do tipo, vocês vão saber! E jamais usaria disso para autopromoção”, disse ela, e completou: “Estou há anos acostumada com matérias sensacionalistas falando sobre gravidez e relacionamento, vocês também. Então, por favor. Não é o momento disso, okay?”.

Gloria Pires faz elogios para Maisa Silva

Após atuarem juntas no filme 'Desapega!', a atriz Gloria Pires fez elogios para a atriz Maisa Silva. "Ela é uma querida! Muito profissional, muito pé no chão", disse ela ao site Gshow, e completou: "Fiquei impressionada como os pais da Maísa a educaram, a deixaram livre, deixando-a seguir de forma natural. Isso é muito difícil de acontecer".

Por sua vez, a jovem também elogiou a colega. "Atuar com ela foi uma aula! Cada segundo ao lado dela é um presente. Ela é uma mãe, uma mulher, generosa até não poder mais", afirmou.