Maisa Silva rebate os rumores sobre sua vida pessoal: 'Nossa, gente'

Após rumores de que estaria com um novo namorado, Maisa Silva rompe o silêncio e rebate os rumores: 'Não é o momento disso, ok?'

A atriz e apresentadora Maisa Silva (20) decidiu se pronunciar após rumores de que teria encontrado um novo namorado. A artista foi alvo de boatos de que estaria envolvida com um cantor, mas ela fez questão de desmentir. Em um post no Twitter, a morena contou que está solteira e dedicada a sua carreira.

“Nossa, gente, eu estou super corrida com a pré-estreia do filme 'Desapega' (9 de fevereiro nos cinemas) e ainda estou tendo que vir aqui falar que não estou namorando com ninguém?? Gente, pelo amor de Deus, o dia que eu namorar de novo, ou qualquer coisa do tipo, vocês vão saber! E jamais usaria disso para autopromoção”, disse ela.

Logo depois, ela completou: “Estou há anos acostumada com matérias sensacionalistas falando sobre gravidez e relacionamento, vocês também. Então, por favor. Não é o momento disso, okay?”.

Recentemente, Maisa Silva esteve na série De volta aos 15, da Netflix.

Nossa gnt eu tô super corrida com a pré estreia do filme Desapega (9 de fev nos cinemas) e ainda tô tendo q vir aqui falar q não tô namorando com ninguém?? Kkkk genteee plmdds, o dia que eu namorar dnv, ou qlq coisa do tipo, vcs vao saber! E jamais usaria disso pra autopromoção. — +a (@maisa) January 23, 2023

Maisa Silva aposta em look decotado para noitada

A apresentadora e atriz Maisa Silva exibiu toda a sua beleza ao curtir uma noite de diversão com seus amigos. Acompanhada da amiga Klara Castanho, ela foi prestigiar um show da cantora Anitta na cidade de São Paulo no último domingo, 15.

Para a ocasião, ela apostou em um look ousado. A morena surgiu com um top preto com decote e recorte na região da barriguinha, e também usou uma minissaia com transparência. “Fui matar a saudade do carnaval nos Ensaios da Anitta com meus amores”, disse ela na legenda do post.