Maisa Silva aposta no look decotado e com transparência para noitada com os amigos

Maisa Silva surge com minissaia transparente e look decotado para curtir o show de Anitta em São Paulo

A apresentadora e atriz Maisa Silva exibiu toda a sua beleza ao curtir uma noite de diversão com seus amigos. Acompanhada da amiga Klara Castanho, ela foi prestigiar um show da cantora Anitta na cidade de São Paulo no último domingo, 15.

Para a ocasião, ela apostou em um look ousado. A morena surgiu com um top preto com decote e recorte na região da barriguinha, e também usou uma minissaia com transparência. “Fui matar a saudade do carnaval nos Ensaios da Anitta com meus amores”, disse ela na legenda do post.

Recentemente, Maisa Silva brilhou na série De Volta aos 15, da Netflix, que terá uma segunda temporada em breve.

Maisa Silva - Foto: Van Campos / AgNews

Maisa Silva vai morar sozinha

A atriz e apresentadora Maisa Silva contou que já escolheu um novo lar para morar e sair da casa dos pais em breve. A revelação foi feita quando Maisa respondeu algumas perguntas dos fãs nas redes sociais. Um seguidor quis saber: “Por que decidiu morar sozinha?”. E ela esbanjou sinceridade em sua resposta.

“Em 2017, comecei a frequentar muito SP (moro um pouco afastada) por conta da escola, amizades e trabalho. Acabei realmente passando incontáveis dias no trânsito e em 2018 coloquei na cabeça que precisava de uma 'base' lá para otimizar meu tempo e, consequentemente, minha qualidade de vida”, disse ela.

E continuou: “Com 18 anos, achei meu cantinho ideal e 2 anos depois (esse ano) peguei as chaves. Pretendo me mudar ano que vem para um espaço só meu, onde quero viver momentos muito bons e também crescer como pessoa. Claro que a casa dos meus pais vai sempre ser meu lar e vamos continuar passando muito tempo juntos porque, afinal de contas, trabalhamos juntos!”.

