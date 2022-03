Maiara e Maraisa capricham em look e ostentam corpos sarados em Carnaval no Rio

Cantoras sertanejas Maiara e Maraisa capricham em look e chamam atenção em show de Carnaval no Rio de Janeiro

CARAS Digital Publicado em 02/03/2022, às 08h50

As cantoras sertanejas Maiara (34) e Maraisa (34) se destacaram no início desta semana em um show especial de Carnaval que agitou o Rio de Janeiro.

Para cantarem e animarem uma multidão de foliões que estavam presentes na cidade maravilhosa durante esse feriado, as artistas escolheram modelitos caprichados e super produzidos.

Enquanto Maiara escolheu um figurino todo estampado e mais comprido, a sua irmã famosa optou por uma mini-blusa e um shorts jeans curtinho, que ressaltava o abdômen super sarado dela.

Sorridentes, as duas beldades foram clicadas antes de pisarem no palco e soltarem a voz com performances animadas e emocionantes dos maiores hits da carreira musical delas.

Veja a beleza de Maiara e Maraisa!

(Foto: Agnews)