Maiara e Maraisa posam com look combinando e mandam recado: "Podemos ser o que quisermos"

A dupla posou vestindo lilás e surpreendeu com a beleza e a produção nas redes sociais

CARAS Digital Publicado em 09/02/2022, às 13h46

Na última terça-feira, 8, Maiara (34) e Maraisa (34) surpreenderam a web com a beleza em cliques compartilhados nas redes.

As duas posaram vestindo a cor do ano, lilás ou very pene, e em ensaio especial, usaram grifes e esbanjaram beleza e estilo nas fotos.

Em seu perfil no Instagram, Maraisa deixou um recado: "Nós mulheres podemos ser o que quisermos! Podemos ser românticas, sensuais, meigas ou poderosas... Podemos avançar quando acharmos necessário ou recuar quando percebemos o risco.", declarou.

"Com o passar do tempo e das circunstâncias, vamos nos descobrindo, lapidando e valorizando o que nos tornam únicas e assim, descobrimos o poder de sermos nós mesmas", escreveu na postagem.

E não demorou para os fãs rasgarem elogios para a dupla com as fotos: "Lindas demais", declarou um. "Que isso Brasil? Arrasaram", escreveu outro. "Brilhem muito, vocês nasceram pra isso", disse o terceiro.

No aniversário das gêmeas, elas trocaram declarações na web, e encantaram os seguidores com o carinho.

