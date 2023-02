Mãe de Lexa, Darlin Ferrattry abusa do brilho no desfile do Império Serrano

A mãe e a irmã de Lexa, Darlin Ferrattry e Wenny Isa, desfilam juntas no carnaval de 2023 com looks sofisticados

Mãe da cantora Lexa, Darlin Ferrattry é a rainha de bateria da escola de samba Império Serrano e arrasou ao cruzar a Marquês de Sapucaí na noite deste domingo, 19, no Rio de Janeiro. Ela teve a oportunidade de desfilar com sua filha mais nova, Wenny Isa, de apenas 13 anos, que arrasou como princesa da bateria.

Para o evento, Darlin usou uma fantasia chamada de Esplendor Imperial, confeccionada nas cores verde, branco e dourado. O modelito contou com um decote poderoso e uma coroa na cabeça dela.

Por sua vez, Wenny surgiu com uma fantasia chamada de Verde Esperança, feita em prateado e verde com muito brilho.

Lexa arrasa ao participar do bloco de Pocah

A cantora Lexa (27) arrassou ao participar do Bloco da Pocah! No evento, que aconteceu na zona portuária do Rio de Janeiro, a funkeira surgiu ao lado de artistas como Lia Clark e o Bonde das Maravilhas para agitar os foliões. Veja as fotos aqui.

Esbanjando sensualidade, a esposa de MC Guimê (31), que está confinado na casa do BBB 23, escolheu um body cavado vermelho todo brilhante. Com um decotão, a gata ostentou suas curvas e os pernões no modelito com franjas e meia-calça arrastão transparente.

Para completar o visual, Lexa optou por deixar os cabelos soltos e escolheu uma bota de cano alto também vermelha.