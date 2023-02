Lexa reage ao ver MC Guimê tomando banho de cueca branca

Lexa fica surpresa ao ver atitude do marido, MC Guimê, na casa do BBB 23 e responde fã que fez comentário ousado: 'Vocês não valem R$ 1'

A cantora Lexa ficou surpresa ao ver o marido, MC Guimê, tomando banho de cueca branca no BBB 23, da Globo. Após ser eliminado da prova do Líder de resistência, o rapaz foi se refrescar no chuveiro e a roupa íntima roubou a cena.

Isso porque o modelito marcou a região íntima do rapaz e a imagem circulou pelas redes sociais. Tanto que a mulher dele reagiu no Twitter. Um seguidor escreveu: “Agora eu entendi o motivo de a Lexa ter voltado para o Guimê”. E ela respondeu: “Vocês não valem R$ 1”.

Logo depois, ela comentou: “Gente, mas o Guimê tomou banho de cueca branca de novo? Não é possível. Guilherme, você me paga”.

Em outro momento, Lexa elogiou a postura de MC Guimê durante o reality show. “Eu sinto o Guimê sempre levando palavras positivas para as pessoas, ele tenta abrir o olho da galera, mas poucas pessoas realmente escutam ele”, disse ela, e completou: “Espero que ele sinta todas as vezes que eu estou assistindo, tem sido cansativo para mim conciliar tudo... Mas estou aqui, firme e forte”.

G E N T E pic.twitter.com/9hd9nArKXm — mand (@tuitamanda) February 17, 2023

Gente o Guime tomou banho de cueca branca de novo kkkk n é possível 😩 — Lexa 💎 #TEAMGUIME (@LexaOficial) February 17, 2023

Vcs não valem 1 real Kkkkk https://t.co/AfZd8z6ZH0 — Lexa 💎 #TEAMGUIME (@LexaOficial) February 17, 2023

Lexa fala sobre a participação de MC Guimê no BBB 23

Em participação no Encontro com Patricia Poeta, da Globo, Lexa falou sobre a ida de MC Guimê para o BBB 23. "Eu sinto que sou a 23ª participante. Eu assisto no meu telefone, toda hora assistindo, eu vivo chorando de saudade, ontem eu vi ele chorando de saudade, aí eu já choro também. Mas eu quero que ele fique lá, porque a galera fala: 'Ah a gente tira ele de lá para você'. Não precisa não, pode deixar ele lá. Eu já estou um tempo meio distante, quando a gente voltou ele me contou [que ia para o BBB]".

Mostrando que está sempre por dentro do que está rolando no reality, Lexa se emocionou com os vídeos do rapper falando dela. "Estou com o coração apertado e ele fala tão bem de mim lá dentro, com tanto amor, tanto carinho. O coração aperta, é o amor da minha vida", se declarou.