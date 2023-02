Lexa empina o bumbum ao exibir look decotado e com transparência para Bloco da Pocah

Após se apresentar em SP, cantora Lexa, esposa de MC Guimê, arrasa ao surgir com look cavado e cheio de brilho para Bloco da Pocah no Rio

A cantora Lexa (27) arrasou no primeiro dia de Carnaval, na sexta-feira, 17! Para curtir a folia, a cantora apostou em look sexy para participar do Bloco da Pocah!

No evento, que aconteceu na zona portuária do Rio de Janeiro, a funkeira surgiu ao lado de artistas como Lia Clark e o Bonde das Maravilhas para agitar os foliões.

Esbanjando sensualidade, a esposa de MC Guimê (31), que está confinado na casa do BBB 23, escolheu um body cavado vermelho todo brilhante. Com um decotão, a gata ostentou suas curvas e os pernões no modelito com franjas e meia-calça arrastão transparente.

Para completar o visual, Lexa optou por deixar os cabelos soltos e escolheu uma bota de cano alto também vermelha.

Em sua conta oficial no Instagram, a cantora ainda mostrou que fez uma maratona para se apresentar no Carnaval de São Paulo e do Rio na mesma noite. Ela se apresentou em um camarote no Anhembi na capital paulista, e de lá, já pegou um jatinho para conseguir chegar no Rio de Janeiro. "SP e RJ na mesma noite? Boraaa! Um show atrás do outro", disse ela.

Lexa relembra queda na Sapucaí durante desfile

Lexa relembrou uma situação difícil de sua carreira, quando caiu enquanto desfilava na Sapucaí. A esposa de MC Guimê (30) escorregou no Carnaval de 2020. Patrícia Poeta (46) comentou sobre o tombo de Mileide Mihaile (33) e a funkeira revelou segredos para não cair de novo, durante entrevista ao Encontro.

"Foi um escorregãozinho ali, levantei rápido. Ó levantei e já voltei a sambar. Acho que várias rainhas já caíram. O que a gente faz, eu pelo menos, levo fita antiderrapante, eu boto embaixo da minha sandália. A gente arranha com faca, com um monte de coisa, aí deixa mais preparado. Sabe aquela faixa que tem, amarela? Aquilo ali vira tipo óleo, escorregadio, quando cai a água naquela faixa ali, no meio da Sapucaí, pisou ali, aquilo vira sabão, foi ali que eu caí", explicou ela.

