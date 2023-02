Luisa Sonza causa no Carnaval de Salvador com look recortado e bumbum de fora

Luisa Sonza causa no Carnaval ao subir no trio com produção bem ousada; veja fotos

A cantora Luisa Sonza surgiu deslumbrante e com um look bem inusitado para subir no trio elétrico e se apresentar em Salvador na tarde desta sexta-feira, 17, durante o Carnaval. A musa apareceu poderosa com uma produção impecável.

Todo de couro, com recortes estratégicos e muita sensualidade, o look foi escolhido para uma participação no trio do Timbalada, um dos mais concorridos do circuito principal da folia soteropolitana.

Com o bumbum todo de fora e uma máscara estilosa, a cantora chamou a atenção dos fãs. Ela também esbanjou simpatia e cantou alguns de seus principais hits.

Recentemente, Luisa Sonza mostrou fotos de suas férias em família. Nelas, a musa apareceu sem maquiagem e com look despojado para curtir os dias de folga da forma mais tranquila e divertida. Nas fotos, ela apareceu brincando com sua família, em um passeio de barco, curtindo um balanço na árvore e também um jogo de futebol. Na legenda, ela apenas disse: “Lar”.

Veja:

Luisa Sonza rebate crítica para a sua aparência

Recentemente, a cantora Luisa Sonza não ficou quieta ao ler uma crítica para a sua aparência. Ela fez questão de rebater um internauta que falou de sua imagem em uma montagem de fotos.

No Twitter, uma seguidora mostrou fotos da cantora e disse: “Famosos e seu incrível talento em destruir a própria imagem”. Então, Sonza respondeu para ela e ainda fez a sua própria montagem de fotos para comparação.

“Amor, eu posso até estar destruída e acabada na sua opinião. Mas pelo menos coloca foto posada x foto posada. E não uma foto posada com uma foto da sua televisão enquanto eu dou entrevista, ainda com o olho entreaberto. Segue exemplo”, escreveu.