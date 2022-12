Sem maquiagem, Luisa Sonza se joga na diversão com a família

Luisa Sonza exibe a sua beleza natural ao abrir álbum de fotos das férias em família

A cantora Luisa Sonza (24) aproveitou o final de ano para curtir uma viagem com a sua família. Nesta terça-feira, 27, a artista compartilhou um álbum de fotos de alguns momentos que viveu ao lado dos seus parentes durante esta temporada de folga no final do ano.

Nas fotos, a musa apareceu sem maquiagem e com look despojado para curtir os dias de folga da forma mais tranquila e divertida. Nas fotos, ela apareceu brincando com sua família, em um passeio de barco, curtindo um balanço na árvore e também um jogo de futebol. Na legenda, ela apenas disse: “Lar”.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por LUÍSA SONZA (@luisasonza)

Luisa Sonza exibe sua beleza em nova foto de biquíni

Há poucos dias, a cantora Luisa Sonza apareceu só de biquíni em novas fotos nas redes sociais. Nos bastidores de um novo projeto musical, a estrela apareceu com o cabelo platinado em um penteado despojado e usou um biquíni prateado e fininho.

O look deixou à mostra o decote poderoso da loira e também os seus braços sarados. Há pouco tempo, a cantora Luisa Sonza foi fotografada só de biquíni colorido enquanto renovava o bronzeado em uma praia no Rio de Janeiro. Nas fotos, a beldade esbanjou simpatia ao ser vista circulando pela areia. Para o passeio, Luisa apostou em um biquíni em tons de verde e azul na parte de cima, e branco na parte de baixo. Ela também surgiu com os fios presos e óculos escuros.

