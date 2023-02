Longe da avenida, Giovanna Antonelli curte Carnaval e descarta desfile: 'Deixo para quem samba'

Giovanna Antonelli contou ser uma pessoa caseira e descartou a possibilidade de desfilar na avenida

Giovanna Antonelli (46), atriz renomada de novelas da Globo, não deixou de curtir o Carnaval no Rio de Janeiro. No último dia do Desfile das Campeãs da Sapucaí, a musa marcou presença no Camarote CARAS para assistir ao espetáculo carnavalesco. Apesar de se dizer uma pessoa caseira e descartar a possibilidade de desfilar com as escolas de samba na avenida, a atriz não perdeu a folia e contou sobre a experiência em entrevista à CARAS Brasil.

"Eu gosto de ver o trabalho das pessoas na Sapucaí. Acho muito bonito esse trabalho de todo mundo, das costureiras, todo mundo que passa o ano inteiro sonhando com esse dia de avenida", declarou Giovanna Antonelli .

A atriz de Travessia aproveitou a época de Carnaval para sair e admirar o último dia do espetáculo no sambódromo da Sapucaí. Apesar de participar da folia, ela garantiu que também gosta muito de ficar em casa. "Eu gosto muito de assistir, mas eu sou mais caseira mesmo", contou Giovanna Antonelli.

Ela compartilhou que gosta de tudo em relação ao Carnaval , menos de uma coisa: desfilar. A musa, que nunca se apresentou no espetáculo, negou a possibilidade de sambar na avenida, e deixou claro que não vai mudar de opinião. "Deixo para quem samba mesmo, eu gosto de assistir e venho prestigiar", contou Giovanna Antonelli.

Em um desafio proposto pela CARAS, Giovanna Antonelli ainda optou por mostrar todos os itens que carregava na sua bolsa, quando compareceu ao Camarote Caras para assistir ao Desfile das Campeãs da Sapucaí, ao invés de sambar. A atriz mostrou que carregava na bolsa apenas o telefone, um óculos e um gloss, valorizando a praticidade.